Koran Tempo
Majalah Tempo
Art Jakarta 2025 Kembali Menyapa Kolektor Seni

Hotma Radja Siregar

Art Jakarta 2025 akan digelar di JIExpo Kemayoran, pada 3-5 Oktober 2025.
Info Event – Sebanyak 75 galeri seni dari 16 negara ikut serta dalam penyelenggaraan Art Jakarta 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 3-5 Oktober 2025.  Sebanyak 14 galeri berpartisipasi untuk pertama kalinya,.

Fokus utama tetap pada seni kontemporer Asia Tenggara, tapi kehadiran galeri dari sejumlah negara membuatnya menjadi titik temu penting antara seniman, kolektor, galeri, dan para pencinta seni dari seluruh dunia. 

Galeri Nasional Singapura akan Kembali Dibuka setelah Kebakaran

Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat menikmati berbagai bentuk karya seni, mulai dari patung, instalasi, hingga karya dua dimensi. Seperti tahun sebelumnya, Art Jakarta 2025 akan menempati Hall B3, C3, dan C1 di JIEXPO.

Direktur Artistik Art Jakarta, Enin Supriyanto, menjelaskan ada perbedaan signifikan dibanding tahun lalu. Tahun ini, porsi untuk galeri dalam negeri dan luar negeri dibuat seimbang, masing-masing 50 persen. “Ini agar memberikan kesempatan yang sama bagi keduanya untuk menampilkan karya terbaik.” ujarnya  saat media gathering  di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 9 September,

Selain itu, penyelenggara juga menyiapkan berbagai program khusus untuk menambah daya tarik. Salah satunya adalah kehadiran VIP Lounge yang menampilkan kolaborasi dua maestro seni, Eddie Hara dan Sunaryo. Dengan dukungan Julius Baer, ruang ini akan menyajikan karya-karya yang dirancang eksklusif untuk para tamu undangan.

Festival Pasca Penciptaan 2025 Siap Digelar di ISI Surakarta

Tahun ini, peserta dari dalam negeri antara lain Ara Contemporary, ArtSociates, Glitch, Gudang Gambar, ISA Art Gallery, Yuan Gallery, dan Jagad Gallery.  Sedangkan peserta  mancanegara terdiri dari A+ Works of Art Kuala Lumpur, AAAC GALLERY (All About Art) Singapura,  Art Front Gallery Tokyo, Art WeMe Contemporary (Kuala Lumpur /Jakarta), Commont Art Centre Beijing, Gallery2 (Seoul / Jeju),  YIRI ARTS (Taipei /Jakarta), dan YOD + Akio Nagasawa (Osaka / Tokyo / Kyoto).

Selain itu juga akan ada ruang presentasi khusus oleh salah satu sponsor Bibit Stockbit, bekerja sama dengan seniman Agus Suwage yang kolosal, dengan jumlah lukisan terdiri dari 60 piece atau bingkai, tapi tampil jadi instalasi memenuhi satu ruangan.

Untuk mendukung seniman muda dan inisiatif independen, Art Jakarta juga menghadirkan platform khusus bernama Art Jakarta Scene. Sebanyak 36 seniman terpilih akan memamerkan karya mereka dalam program tersebut
 
Selain itu, program Art Jakarta Spot sebagai ruang bagi karya instalasi berskala besar akan menampilkan karya sejumlah seniman, termasuk Ardi Gunawan, Ipeh Nur, dan Aditya Novali. (*)

Komunitas Kampung Ramah Lingkungan di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, mengedukasi anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan.
