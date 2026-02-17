Pencarian Terpopuler

PERUMDAM TKR Jamin Distribusi Air Lancar Selama Ramadan

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

PERUMDAM TKR Kabupaten Tangerang menjamin kelancaran distribusi air bersih bagi masyarakat di bulan Ramadan .
Info Event-Memasuki bulan suci Ramadan, kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan utama khususnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah. PERUMDAM TKR (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja) Kabupaten Tangerang memastikan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat di bulan Ramadan aman.

PERUMDAM TKR mengoptimalisasi operasional agar suplai air bersih tetap stabil dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang bulan puasa Ramadan. Produksi air bersih di Instalasi Pengolahan Air (IPA) akan berjalan sesuai langkah-langkah teknis untuk menjaga kestabilan suplai air.

Air Bersih PERUMDAM TKR Tetap Layak Dikonsumsi

PERUMDAM TKR berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan seperti biasa di bulan puasa. Petugas PERUMDAM TKR akan tetap bersiaga untuk menindaklanjuti setiap laporan maupun keluhan pelanggan, guna memastikan ketersediaan pasokan air bersih tetap terjaga dengan baik selama bulan Ramadan 1447 H.

Dengan kesiapan pelayanan ini, PERUMDAM TKR berharap masyarakat dapat fokus menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa khawatir terhadap ketersediaan air bersih. Pelayanan yang responsif diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat secara berkelanjutan.(*)

 

PERUMDAM TKR Tangerang Serahkan Sambungan Langganan

Hotel Santika Bogor kembali menghadirkan program bertajuk Hamparan Ramadhan.
PERUMDAM TKRDistribusi Air Ramadan

