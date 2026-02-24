Gebyar Wirausaha ke-12 SBC Sukses Digelar

Iklan

Info Event — Sukses Berkah Community (SBC) menggelar Press Conference H-1 sebagai bentuk pemaparan kesiapan acara Gebyar Wirausaha (GWU) ke-12 kepada media. GWU ke-12 telah berlangsung di Sleman City Hall pada 7–8 Februari 2026.

Mengusung tema “Business Resilience: Scale Up dan Eksis di Masa Krisis”, Gebyar Wirausaha ke-12 dirancang sebagai forum strategis bagi para pelaku usaha untuk memperkuat ketahanan bisnis, membangun mindset bertumbuh, serta menyiapkan strategi agar bisnis tetap eksis dan naik kelas di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

Ketua Panitia Gebyar Wirausaha ke-12, Khaidir Khaliq, mengatakan GWU 12 bukan sekadar event tahunan, melainkan momentum penting bagi pengusaha untuk memperbaiki arah dan kesiapan bisnis ke depan.

“GWU 12 kami siapkan sebagai ruang bertemunya ribuan wirausaha dari seluruh Nusantara yang ingin serius belajar, memperbaiki arah bisnis, dan membangun jaringan yang tepat. Ini bukan sekadar event, tetapi pengalaman belajar yang mendorong peserta lebih berani bertumbuh dan naik kelas,” ujarnya.

Khaidir Khaliq menambahkan, melalui GWU 12 para peserta akan mendapatkan perspektif baru, strategi yang relevan dengan kondisi bisnis saat ini, serta lingkungan yang saling menguatkan. Dengan demikian, pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bertumbuh dalam ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Sesuai dengan konsep yang diusung, Gebyar Wirausaha ke-12 juga menjadi gerbang pembuka program One Year Coaching (OYC) Batch 9, program pendampingan bisnis intensif setahun penuh yang dipimpin langsung Coach Ridwan Abadi. Melalui OYC Batch 9, peserta terpilih akan mendapatkan pendampingan strategis untuk membangun bisnis yang lebih tangguh, terukur, dan berkelanjutan.

Jajaran pembicara nasional di GWU 12 antara lain pendiri SBC Coach Ridwan Abadi, pendiri Scale Up Rezeki Ustad Adi Pratama Larisindo dan CEO Neyma Brand Identity Dodi Zulkifli.

Berikutnya perancang High Class Response Harri Firmansyah, pemilik Kotagede Jewellery Joko Wardiyanto, pemilik Arif Bakery & Cookies Wiji Asih Setiawati, dan pemilik Listrik Asia Pratik Yudha Kusuma.

Rangkaian acara dipandu oleh Uzan dan Unggy sebagai Master of Ceremony, serta Nugie Al Afghani sebagai Master Easy to Speak, yang menciptakan suasana acara yang komunikatif, inspiratif, dan aplikatif.

Gebyar Wirausaha ke-12 terbuka bagi pengusaha pemula, pelaku UMKM, owner bisnis, hingga calon entrepreneur yang ingin mempersiapkan diri menghadapi tantangan bisnis ke depan, memperkuat daya tahan usaha, serta memperluas jejaring strategis.(*)