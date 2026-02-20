Ramadan with Style di Grand Whiz Poins Simatupang

Iklan

Info Event — Bulan Ramadan selalu menjadi momen istimewa untuk mempererat kebersamaan serta menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat. Memahami makna tersebut, Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta menghadirkan pengalaman menginap dan berbuka puasa bertajuk “Ramadan with Style”, rangkaian penawaran spesial yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan, kehangatan, dan ketenangan selama bulan suci.

Melalui paket ini, tamu Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta dapat menikmati pengalaman menginap di kamar Deluxe yang nyaman, dilengkapi pilihan sahur atau sarapan untuk dua orang, sajian takjil Ramadan, serta potongan harga 10 persen untuk Iftar Buffet.

Berlokasi strategis di kawasan TB Simatupang dan terhubung langsung dengan Poins Square Mall, Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta yang dikelola oleh Intiwhiz Hospitality Management ini menjadi pilihan ideal bagi keluarga maupun pebisnis yang ingin tetap produktif sembari merasakan suasana Ramadan yang tenang.

Selain paket menginap di Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta , pengalaman berbuka puasa menjadi daya tarik utama melalui Ramadan Buffet dengan konsep all-you-can-eat seharga Rp 225.000 nett per orang, atau Rp 190.000 nett per orang untuk minimum reservasi 10 orang. Menu yang disajikan hadir dengan rotasi berbeda setiap hari, memadukan cita rasa Nusantara dan internasional.

Beragam sajian Live Cooking seperti Teppanyaki, Steamboat Suki, Live Sushi, hingga Ramen dan Udon siap memanjakan tamu, dilengkapi Carving Station dengan pilihan Roast Beef dan Roast Lamb yang menggugah selera. Hidangan khas Timur Tengah seperti Shawarma, Kebab, Falafel, Hummus, hingga Tabouleh turut melengkapi pengalaman berbuka yang otentik.

Aneka menu utama khas Indonesia seperti Ayam Tangkap Aceh, Beef Tengkleng, Udang Saus Padang, Ikan Asam Padeh, serta beragam pilihan nasi dan mie khas Asia juga tersedia.

Momen berbuka semakin lengkap dengan sajian takjil tradisional seperti Kolak Pisang, Bubur Sumsum, Bubur Kacang Hijau, Nagasari, dan Klepon, serta berbagai dessert dan minuman segar seperti Es Campur, Es Doger, dan Sop Buah.

“Ramadan adalah waktu untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Melalui ‘Ramadan with Style’, kami ingin menghadirkan pengalaman menginap dan berbuka yang terasa hangat, nyaman, dan berkesan bagi setiap tamu,” ujar Marketing Communications Manager Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta. Rade Situti.

Seluruh rangkaian program Ramadan ini tersedia sepanjang bulan suci, menjadikan Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta sebagai destinasi pilihan untuk staycation, buka puasa bersama, maupun corporate gathering selama Ramadan.

Untuk informasi dan reservasi, silakan menghubungi 021 8064 9999 atau WhatsApp 0812 8059 1562. Ikuti Instagram @grandwhizpoins atau kunjungi www.intiwhiz.com untuk informasi terbaru dan promo menarik lainnya.(*)