Iftar dengan Hamparan Ramadan di Hotel Santika Bogor

Info Event-Menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Hotel Santika Bogor kembali menghadirkan program bertajuk Hamparan Ramadhan, pengalaman berbuka puasa dengan konsep all you can eat yang menawarkan lebih dari 50 variasi menu khas Nusantara selama periode Ramadan.

Program yang berlangsung pada 20 Februari-19 Maret 2026 ini menghadirkan ragam sajian yang disajikan bergantian, mulai dari aneka takjil tradisional, hidangan utama khas Indonesia, live cooking stall, hingga beragam pilihan hidangan penutup.Konsep pergantian menu tersebut memberikan pengalaman bersantap yang berbeda bagi para tamu Hotel Santika Bogor yang ingin menikmati iftar dalam suasana hangat dan nyaman.

Ramadan menjadi waktu yang istimewa bagi para tamu untuk berbagi momen berbuka bersama orang terdekat. Hotel Santika Bogor menghadirkan Hamparan Ramadan sebagai pengalaman berbuka yang lengkap, dengan variasi menu yang beragam serta suasana yang mendukung kebersamaan. “Kami ingin setiap tamu yang datang dapat menikmati iftar dengan lebih nyaman dan berkesan,“ ujar Public Relations Hotel Santika Bogor, Ayu Sabban.

Program ini ditawarkan dengan harga Early Bird Rp199 ribu nett per orang yang berlaku hingga 18 Februari 2026. Setelah periode tersebut, harga reguler Rp220 ribu nett per orang, sementara member MyValue tetap dapat menikmati harga spesial Rp199 ribu nett per orang.

Sebagai bagian dari rangkaian Ramadan, Hotel Santika Bogor juga menghadirkan doorprize voucher F&B bagi tamu yang membagikan pengalaman iftar mereka melalui media sosial dan menandai akun instagram Hotel Santika Bogor @hotelsantikabogor (Story atau Reels terbaik akan dipilih dan diundi untuk mendapatkan Voucher F&B).

Reservasi Hamparan Ramadhan dapat dilakukan melalui nomor 0251 8400 707. Unduh aplikasi MyValue dan MySantika di iOS atau Google Play Store lalu daftar menjadi member Santika Indonesia untuk mendapatkan harga terbaik di semua jaringan hotel Santika Indonesia Hotel & Resorts. (*)