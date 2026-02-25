Harmoni Perayaan Imlek dan Ramadan di Grand Zuri BSD City

Iklan

Info Event – Menyambut momen spesial awal tahun 2026, Grand Zuri BSD City menghadirkan kampanye tematik bertajuk “Blessings Beyond Cultures”, sebuah konsep perayaan yang memadukan semangat Imlek dan bulan suci Ramadan dalam satu rangkaian pengalaman yang hangat, elegan, dan penuh makna.

Mengusung tagline “Sharing Gratitude, Celebrating Togetherness”, kampanye ini mengangkat pesan di balik perbedaan budaya dan tradisi, terdapat nilai universal yang sama: rasa syukur, kebersamaan, dan harapan akan keberkahan.

“Tahun ini terasa spesial karena Imlek dan Ramadan hadir berdekatan. Lewat Blessings Beyond Cultures, kami ingin mengajak para tamu menikmati momen kebersamaan dalam suasana yang hangat, sambil merayakan keberagaman dengan cara yang lebih dekat dan menyenangkan,” ujar General Manager Grand Zuri BSD City Tana Indrayana.

Sebagai bagian dari kampanye ini, Grand Zuri BSD City menghadirkan tiga promo buffet spesial. Pertama, Blessings Beyond Cultures: Lunar Feast. Ini Promo buffet spesial Imlek dengan sajian oriental yang menonjolkan makna kebersamaan dan harapan akan keberuntungan.

Kedua Blessings Beyond Cultures: Iftar Journey. Promo buffet buka puasa dengan perpaduan menu Nusantara dan Oriental, menghadirkan pengalaman berbuka yang hangat dan berkesan. Ketiga, Blessings Beyond Cultures: A Gathering of Gratitude. Promo buffet untuk momen silaturahmi dan gathering pasca Ramadan, cocok untuk acara keluarga maupun korporasi.

Dari sisi visual, Blessings Beyond Cultures mengusung konsep Elegant Cultural Fusion, dengan memadukan unsur Imlek dan Ramadan secara harmonis melalui sentuhan warna gold, merah, hijau, serta nuansa warm white yang elegan. Dekorasi tematik akan hadir di area lobi, restoran, hingga spot foto khusus.

Melalui kampanye ini, Grand Zuri BSD City ingin menghadirkan lebih dari sekadar pengalaman bersantap, tetapi juga sebuah momen kebersamaan lintas budaya yang hangat dan berkesan.(*)