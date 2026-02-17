Grand Zuri BSD City Gelar Acara Komunitas Warga Tangsel

Iklan

Info Event — Grand Zuri BSD City berkolaborasi dengan Soeara Warga sukses menyelenggarakan event bertajuk “Edisi Closingan Warga”, pada 14 Februari lalu. Ini adalah perayaan yang mempertemukan olahraga, otomotif, hiburan, dan gaya hidup urban dalam satu rangkaian kegiatan yang dinamis. Acara ini menggandeng dua komunitas besar, yaitu warga Alltrek dan Tangsel 90’s, yang menghadirkan karakter dan energi unik di setiap sesi kegiatan.

Rangkaian acara dimulai pada sore hari dengan kegiatan lari bersama Alltrek Runner yang mengambil titik start dan finish di Grand Zuri BSD City. Secara bersamaan, area depan lobi dan parking area hotel disulap menjadi ruang pamer otomotif melalui sesi car meet bersama komunitas Tangsel 90’s.

Baca juga:

Deretan mobil dipamerkan dan dilombakan dalam berbagai kategori, menciptakan atmosfer kompetitif yang atraktif. Penampilan DJ turut menghidupkan suasana dan memperkuat pengalaman hiburan bagi para pengunjung.

Kemeriahan sore berlanjut di Zuri Terrace melalui konsep santai bertema “Tiba-Tiba Nyore di Kota” bersama komunitas Warga Alltrek. Dengan konsep BBQ, area tenda, dan hiburan DJ, suasana berubah menjadi momen hangat yang penuh interaksi sosial dankebersamaan khas komunitas urban.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Puncak acara berlangsung pada malam hari di indoor Zuri Lounge melalui sesi Closingan yang mempertemukan seluruh peserta dan komunitas. Malam penutup diisi dengan berbagai permainan interaktif, pembagian doorprize, sajian BBQ, serta DJ karaoke yang mendorong partisipasi aktif para tamu untuk bernyanyi dan menikmati kebersamaan hingga akhir acara.

Baca juga:

Kesuksesan event ini turut didukung oleh sponsor: NYX, Sanex, Madu Enak, Cakra, dan Bosch Service. Kolaborasi lintas komunitas dan brand ini semakin memperkuat posisi Grand Zuri BSD City sebagai ruang pertemuan kreatif yang terbuka bagi berbagai ekspresi gaya hidup modern.

Melalui penyelenggaraan “Edisi Closingan Warga”, Grand Zuri BSD City kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekadar tempat menginap. Tapi juga sebagai pusat aktivitas komunitas yang hidup, inklusif, dan penuh energi, sejalan dengan filosofi pelayanan hotel, We Know How To Please You.(*)