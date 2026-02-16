Iftar di Hotel Park 5 Simatupang Pilihan Utama di Jaksel

Iklan

Info Event-Menyambut bulan suci Ramadan, Hotel Park 5 Simatupang menghadirkan paket berbuka puasa spesial bertajuk 5Parkling Ramadan Iftar. Paket ini menawarkan 14 menu rotasi dengan pilihan hidangan autentik Indonesia, Asian, Timur Tengah, dan Western. Menu unggulannya antara lain BBQ Beef Brisket, Beef Shawarma, Teppanyaki, dan Mie Gomak. Dengan demikian tamu dapat menikmati pengalaman berbuka puasa yang variatif dan tidak membosankan.

Program 5Parkling Ramadan Iftar ini didukung ruangan berkapasitas hingga 250 pax dengan pilihan area indoor, outdoor, dan private room, yang cocok untuk berbagai kebutuhan berbuka puasa.

Baca juga: Paket Chinese New Year Staycation di Park 5 Simatupang

Hotel Park 5 Simatupang berlokasi di Jalan Intan RSPP Utara No. C-5, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Hotel bintang 3 ini memiliki akses yang mudah dari berbagai titik strategis, seperti MRT Fatmawati, Fatmawati City Center, akses jalan tol, One BelPark Mall, Cilandak Town Square, dan Ragunan Zoo.

Dengan lokasi yang strategis, 5Parkling Ramadan Iftar menjadi pilihan ideal bagi masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya untuk berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja dalam suasana yang hangat, nyaman dan berkesan.

Selain menghadirkan kelezatan kuliner, Hotel Park 5 Simatupang juga menawarkan berbagai promo menarik selama bulan Ramadhan. Tersedia special price dari harga Rp 250 ribu menjadi Rp 225 ribu nett per pax, ditambah dengan promo buy 4 get 1 free yang berlaku sepanjang bulan Ramadan.

Baca juga:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk pengalaman yang lebih lengkap, tersedia Paket kamar 5parkling Ramadan dengan pilihan standard room mulai dari Rp1,1 juta nett per kamar per malam. Setiap paket menginap termasuk breakfast atau sahur untuk dua orang dan Iftar untuk dua orang. Paket ini tersedia untuk pemesanan 1 Februari-18 Maret 2026, dengan periode menginap pada 18 Februari -18 Maret 2026.

“Melalui 5Parkling Ramadhan Iftar, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya lezat, tetapi juga nyaman dan berkesan bagi para tamu. Dengan variasi menu yang beragam serta pilihan area yang fleksibel, kami berharap dapat menjadi pilihan utama berbuka puasa di Jakarta Selatan.” ujar Director Sales Hotel Park 5 Simatupang Rudi Kuswanto.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Hotel Park 5 Simatupang di +62 2122702555 atau instagram @park5simatupang.(*)