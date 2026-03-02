Politeknik Kutaraja Borong Tiga Penghargaan

Iklan

Info Event – Politeknik Kutaraja meraih tiga penghargaan dalam ajang Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII Award 2025 yang digelar di Hermes Palace Hall, Banda Aceh, Selasa, 10 Februari 2026.

Penghargaan pertama, Terbaik I Kategori Politeknik Terbaik. Penghargaan kedua, Terbaik I Pelaporan Kinerja Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Terakhir, Terbaik II Pengelolaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

LLDikti Wilayah XIII Award merupakan ajang apresiasi tahunan bagi perguruan tinggi atas capaian kinerja institusi. Adapun indikator penilaian mencakup tata kelola, mutu akademik, hingga penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Direktur Politeknik Kutaraja, Desy Puspita, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi. “Penghargaan ini bukan hanya pencapaian, tetapi juga tanggung jawab moral bagi kami untuk menjaga mutu, meningkatkan pelayanan pendidikan, serta memperkuat peran sebagai perguruan tinggi vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Predikat Terbaik I Kategori Politeknik Terbaik yang diraih Politeknik Kutaraja menandakan capaian institusi secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga manajemen kelembagaan dan pelayanan pendidikan. Sementara itu, penghargaan Terbaik I Pelaporan Kinerja SPMI mencerminkan konsistensi institusi dalam membangun budaya mutu melalui sistem penjaminan mutu yang terstruktur dan terdokumentasi.

Adapun capaian Terbaik II Pengelolaan LPPM menunjukkan penguatan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas perguruan tinggi. Dengan raihan tersebut, Politeknik Kutaraja menegaskan posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Aceh yang fokus pada tata kelola profesional, budaya mutu berkelanjutan, dan penguatan daya saing lulusan.(*)