Ramadan Istimewa di Hotel Sultan

Hotma Radja Siregar

Hotel Sultan menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa.
Info Event - Untuk menyambut bulan suci Ramadan, Hotel Sultan menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa bertajuk “Ramadan Cita Rasa Sultan” dengan sajian kuliner internasional yang menggugah selera. Dengan konsep International Mix Cuisine, berbagai hidangan dari berbagai belahan dunia akan disajikan untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang berkesan.

Peacock Cafe menjadi tempat utama untuk menikmati hidangan ini dengan suasana yang elegan, lengkap dengan iringan musik dari home band yang semakin menambah kemeriahan. Harga berbuka puasa Rp. 450 ribu nett per pax.

Pihak Hotel Sultan Minta Penundaan Eksekusi

Tersedia promo spesial setiap minggunya selama periode Ramadan. Minggu 1 – BOGO (Buy One Get One) yang berlaku untuk 100 tamu pertama dengan minimum pembayaran untuk dua orang. Selanjutnya pada Minggu 2 – Buy 3 Get 1. Berikutnya Minggu 3 – Buy 4 Get 1, dan Minggu 4 – Buy 2 Get 1, memberikan kesempatan bagi para tamu untuk menikmati pengalaman berbuka puasa dengan penawaran terbaik di setiap pekannya.

Sebagai pelengkap berbuka puasa di bulan suci Ramadan, minuman spesial Passion Sahara. Terinspirasi dari keindahan Gurun Sahara, minuman khas Ramadan ini memadukan kesegaran buah-buahan tropis dengan sentuhan lembut kelapa muda, menciptakan cita rasa yang segar dan memanjakan lidah. Passion Sahara pilihan sempurna untuk melengkapi momen berbuka puasa, menghadirkan sensasi segar yang mengembalikan energi setelah seharian berpuasa.

Melengkapi rangkaian program Ramadan, tersedia pula promo Sultan Ramadan & Eid Staycation bagi yang ingin menikmati momen bulan suci dengan suasana menginap yang lebih nyaman dan berkesan.

PN Jakarta Pusat Terima Surat Eksekusi Hotel Sultan

Paket yang berlaku pada 16 Februari-31 Maret 2026.ini menawarkan pengalaman menginap eksklusif dengan harga mulai dari Rp. 1,4 juta nett per malam untuk tipe Deluxe Room. Tamu yang menginap akan menikmati Sultan Service dan berbagai keuntungan spesial

Sebagai bagian dari perayaan Ramadan, tersedia pilihan Hampers Ramadan yang eksklusif dan elegan.Bingkisan istimewa ini dirancang sebagai pilihan sempurna untuk keluarga, sahabat, maupun kolegadalam berbagi kebahagiaan dan keberkahan di bulan suci.

Ada dua pilihan hampers. Pertama, Amara Hampers seharga Rp. 650 ribu nett per box berisi Nastar, pistachio, red velvet dan choco chip. Kedua Barakah Hampers seharga Rp  800 ribu nett per box berisi Nastar, pistachio, red velvet, choco chip, kastengel dan chocolate stick.

Bagi kalangan profesional dan perusahaan, tersedia Sultan Iftar Meeting Package  untuk kebutuhan pertemuan selama bulan Ramadan. Paket ini menghadirkan suasana pertemuan yang nyaman dengan pilihan hidangan berbuka puasa. Dengan paket half-day meeting seharga mulai dari Rp. 470 ribu nett per orang untuk , para peserta dapat menikmati menu berbuka yang lezat dalam suasana yang eksklusif.

Dengan berbagai aktivitas menarik, suasana yang penuh kehangatan, serta pengalaman yang tak terlupakan, Ramadan Cita Rasa Sultan menghadirkan perayaan Ramadan yang lebih dari sekadar kuliner. Setiap momen dirancang untuk menciptakan kebersamaan, mempererat hubungan, dan memberikan kesan mendalam di bulan suci ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk merayakan Ramadan dengan penuh makna, kehangatan, dan kebersamaan.(*)

Grand Zuri BSD City menghadirkan kampanye tematik bertajuk
Hotel Sultan Ramadan

Pihak Hotel Sultan Minta Penundaan Eksekusi

8 hari lalu

Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 2 Desember 2025. Tempo/Magang/Kemal Raditya Pasha
Pihak Hotel Sultan Minta Penundaan Eksekusi

PT Indobuildco mempermasalahkan putusan serta-merta yang dijatuhkan majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara Hotel Sultan.


PN Jakarta Pusat Terima Surat Eksekusi Hotel Sultan

8 hari lalu

Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 2 Desember 2025. Tempo/Magang/Kemal Raditya Pasha
PN Jakarta Pusat Terima Surat Eksekusi Hotel Sultan

Ketua PN Jakarta Pusat akan menelaah surat permohonan eksekusi lahan Hotel Sultan yang diajukan oleh Kemensetneg dan PPKGBK tersebut.


Setneg Ajukan Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Hotel Sultan

10 hari lalu

Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 2 Desember 2025. Tempo/Magang/Kemal Raditya Pasha
Setneg Ajukan Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Hotel Sultan

Setneg mengajukan Surat Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Hotel Sultan kepada Ketua PN Jakarta Pusat


Menjelang Eksekusi Hotel Sultan, Pemerintah Buka Posko

24 hari lalu

Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 2 Desember 2025. Tempo/Magang/Kemal Raditya Pasha
Menjelang Eksekusi Hotel Sultan, Pemerintah Buka Posko

Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK menjelang eksekusi Hotel Sultan akan mulai beroperasi pada Rabu, 4 Februari 2026 pukul 11.00 WIB.


Perjalanan Sengketa Sejak 2006, Hotel Sultan Akhirnya Menang Gugatan PTUN

8 Desember 2025

Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, 2 Desember 2025. Tempo/Magang/Kemal Raditya Pasha
Perjalanan Sengketa Sejak 2006, Hotel Sultan Akhirnya Menang Gugatan PTUN

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum PT Indobuildco untuk mengosongkan tanah dan bangunan Hotel Sultan.


PT Indobuildco Menang di PTUN, Pengosongan Hotel Sultan Dibatalkan

8 Desember 2025

Pengacara Hamdan Zoelva ketika ditemui wartawan di kantor hukumnya, Zoelva & Partners, di Jakarta Selatan, 7 Mei 2025. Tempo/Nabiila Azzahra A.
PT Indobuildco Menang di PTUN, Pengosongan Hotel Sultan Dibatalkan

PTUN mengabulkan gugatan Indobuildco dan membatalkan pengosongan serta tagihan royalti 45 juta dolar atas lahan Hotel Sultan.


PT Indobuildco Pastikan Banding Putusan PN Jakpus soal Hotel Sultan

7 Desember 2025

Pengacara Hamdan Zoelva ketika ditemui wartawan di kantor hukumnya, Zoelva & Partners, di Jakarta Selatan, 7 Mei 2025. Tempo/Nabiila Azzahra A.
PT Indobuildco Pastikan Banding Putusan PN Jakpus soal Hotel Sultan

Pengadilan sebelumnya menyatakan negara adalah pemilik sah lahan Hotel Sultan, bukan PT Indobuildco.


Kabar PT Indobuildco Banding soal Hotel Sultan, PN Jakpus: Kepastiannya Senin

6 Desember 2025

Petugas memasang spanduk tanda pengambilalihan lahan Hotel Sultan oleh pemerintah. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) hari mulai mengosongkan paksa Hotel Sultan karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada PT Indobuildco sudah berakhir. TEMPO/Riri Rahayu
Kabar PT Indobuildco Banding soal Hotel Sultan, PN Jakpus: Kepastiannya Senin

Perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, dikabarkan akan mengajukan banding soal putusan sengketa Hotel Sultan


Putusan Pengadilan Soal Pengosongan Hotel Sultan Berlaku Serta Merta

1 Desember 2025

Spanduk pemberitahuan terpasang di depan Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mendatangi Hotel Sultan untuk mengingatkan segera mengosongkan lahan di Blok 15 kawasan GBK. Selain itu pihak PPKGBK turut memasang spanduk pemberitahuan tanah aset negara di depan Hotel Sultan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Putusan Pengadilan Soal Pengosongan Hotel Sultan Berlaku Serta Merta

PT Indobuildco diminta mengosongkan Hotel Sultan.


Penjelasan PN Jakpus Soal Putusan Sengketa Hotel Sultan

1 Desember 2025

Warga melintas di depan Hotel Sultan, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 29 September 2023. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memberi waktu kepada PT Indobuildco untuk meninggalkan Blok 15 Kawasan GBK atau di Hotel Sultan sampai hari ini, Jumat 29 September 2023. Untuk diketahui bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco telah habis, HGB itu sebelumnya diterbitkan pada 1973 dan diperpanjang kembali selama 20 tahun pada 2002, dan habis pada tahun 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Penjelasan PN Jakpus Soal Putusan Sengketa Hotel Sultan

Ada dua perkara terkait sengketa Hotel Sultan. Bagaimana sebenarnya putusan sengketa hotel ini?