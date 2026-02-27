Ramadan Istimewa di Hotel Sultan

Iklan

Info Event - Untuk menyambut bulan suci Ramadan, Hotel Sultan menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa bertajuk “Ramadan Cita Rasa Sultan” dengan sajian kuliner internasional yang menggugah selera. Dengan konsep International Mix Cuisine, berbagai hidangan dari berbagai belahan dunia akan disajikan untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang berkesan.

Peacock Cafe menjadi tempat utama untuk menikmati hidangan ini dengan suasana yang elegan, lengkap dengan iringan musik dari home band yang semakin menambah kemeriahan. Harga berbuka puasa Rp. 450 ribu nett per pax.

Tersedia promo spesial setiap minggunya selama periode Ramadan. Minggu 1 – BOGO (Buy One Get One) yang berlaku untuk 100 tamu pertama dengan minimum pembayaran untuk dua orang. Selanjutnya pada Minggu 2 – Buy 3 Get 1. Berikutnya Minggu 3 – Buy 4 Get 1, dan Minggu 4 – Buy 2 Get 1, memberikan kesempatan bagi para tamu untuk menikmati pengalaman berbuka puasa dengan penawaran terbaik di setiap pekannya.

Sebagai pelengkap berbuka puasa di bulan suci Ramadan, minuman spesial Passion Sahara. Terinspirasi dari keindahan Gurun Sahara, minuman khas Ramadan ini memadukan kesegaran buah-buahan tropis dengan sentuhan lembut kelapa muda, menciptakan cita rasa yang segar dan memanjakan lidah. Passion Sahara pilihan sempurna untuk melengkapi momen berbuka puasa, menghadirkan sensasi segar yang mengembalikan energi setelah seharian berpuasa.

Melengkapi rangkaian program Ramadan, tersedia pula promo Sultan Ramadan & Eid Staycation bagi yang ingin menikmati momen bulan suci dengan suasana menginap yang lebih nyaman dan berkesan.

Paket yang berlaku pada 16 Februari-31 Maret 2026.ini menawarkan pengalaman menginap eksklusif dengan harga mulai dari Rp. 1,4 juta nett per malam untuk tipe Deluxe Room. Tamu yang menginap akan menikmati Sultan Service dan berbagai keuntungan spesial

Sebagai bagian dari perayaan Ramadan, tersedia pilihan Hampers Ramadan yang eksklusif dan elegan.Bingkisan istimewa ini dirancang sebagai pilihan sempurna untuk keluarga, sahabat, maupun kolegadalam berbagi kebahagiaan dan keberkahan di bulan suci.

Ada dua pilihan hampers. Pertama, Amara Hampers seharga Rp. 650 ribu nett per box berisi Nastar, pistachio, red velvet dan choco chip. Kedua Barakah Hampers seharga Rp 800 ribu nett per box berisi Nastar, pistachio, red velvet, choco chip, kastengel dan chocolate stick.

Bagi kalangan profesional dan perusahaan, tersedia Sultan Iftar Meeting Package untuk kebutuhan pertemuan selama bulan Ramadan. Paket ini menghadirkan suasana pertemuan yang nyaman dengan pilihan hidangan berbuka puasa. Dengan paket half-day meeting seharga mulai dari Rp. 470 ribu nett per orang untuk , para peserta dapat menikmati menu berbuka yang lezat dalam suasana yang eksklusif.

Dengan berbagai aktivitas menarik, suasana yang penuh kehangatan, serta pengalaman yang tak terlupakan, Ramadan Cita Rasa Sultan menghadirkan perayaan Ramadan yang lebih dari sekadar kuliner. Setiap momen dirancang untuk menciptakan kebersamaan, mempererat hubungan, dan memberikan kesan mendalam di bulan suci ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk merayakan Ramadan dengan penuh makna, kehangatan, dan kebersamaan.(*)