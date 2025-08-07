Bazar AP2LI, QNET Tunjukkan Inovasi Produk

Iklan

Info Event - QNET, perusahaan penjualan langsung berbasis e-commerce, memamerkan berbagai produk unggulannya dalam ajang Direct Selling Bazaar yang digelar oleh Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) di Mall Kuningan City, Jakarta.

Acara yang berlangsung selama tujuh hari ini diikuti oleh 13 perusahaan penjualan langsung dan menjadi ajang perdana AP2LI dalam memperkenalkan eksklusivitas produk yang hanya tersedia melalui skema direct selling.

“Tujuan dari bazar ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang sistem penjualan langsung dan memperkenalkan produk-produk eksklusif yang tidak dijual di tempat lain,” kata Andrew Susanto, Ketua Umum AP2LI. Ia menambahkan, pemilihan lokasi mall strategis dilakukan untuk menggaet lebih banyak minat dari masyarakat dan profesional perkantoran.

Deputy Chairman QNET Indonesia, Ganang Rindarko, menyatakan bahwa keikutsertaan QNET merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan industri penjualan langsung yang semakin berkembang di Indonesia. “Acara ini adalah edukasi penting bahwa QNET bukanlah skema money game atau investasi bodong, melainkan bisnis jaringan yang menjual produk berkualitas dan memberi peluang penghasilan,” ujarnya.

QNET menghadirkan berbagai produk unggulan dalam bazar ini, termasuk jam tangan dan perhiasan mewah Bernhard H. Mayer, sistem penyaringan air HomePure, produk kesehatan Amezcua, serta perawatan pribadi Physio Radiance. Produk lokal seperti QBerry dan Minyak Buah Merah Plus Virgin Coconut Oil juga menarik perhatian pengunjung.

VP QNET Hendra Nilam menyebut ajang ini sebagai momentum untuk menunjukkan prospek bisnis direct selling yang kompetitif. “Kami berharap kegiatan serupa bisa digelar di berbagai kota agar semakin banyak masyarakat memahami potensi industri ini,” ujarnya.

QNET telah hadir di Indonesia sejak 1998 dan kini beroperasi di hampir 100 negara. Selain bisnis, perusahaan ini juga aktif dalam sponsor olahraga global, termasuk sebagai mitra resmi Manchester City FC dan Kejuaraan Liga Klub Afrika CAF.