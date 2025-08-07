RI-Belarus Dorong Investasi dan Pertukaran Budaya

Iklan

Info Event - Hubungan bilateral Indonesia dan Belarus memasuki babak baru setelah pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Belarus, H.E. Maxim Ryzhenkov, dan Konsul Kehormatan Belarus di Surabaya, H.E. Darmawan Utomo, dalam sebuah jamuan makan malam diplomatik di Wisma Habibie Ainun, Jakarta.

Jamuan yang digelar selama kunjungan resmi pertama Menlu Belarus ke Indonesia ini turut dihadiri Duta Besar Belarus untuk Indonesia, H.E. Raman Ramanouski, serta sejumlah tokoh penting nasional, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi Aryo Djojohadikusumo, serta para duta besar RI untuk Azerbaijan dan Oman.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah konkret mempererat kerja sama lintas sektor, mulai dari perdagangan, investasi, pendidikan, hingga pertukaran budaya. Menlu Belarus juga menyampaikan surat penghargaan dari Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, kepada Darmawan Utomo atas kontribusinya dalam membangun hubungan bilateral yang kuat.

Darmawan menyoroti pentingnya Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), yang dinilai dapat membuka peluang kolaborasi baru di bidang teknologi, alat berat, dan investasi.

“Ini bukan hanya jamuan makan malam, tapi momen strategis untuk menjembatani kepentingan dan kerja sama lintas sektor,” ujar Darmawan.

Pertemuan ini juga menegaskan posisi Surabaya sebagai simpul penting dalam diplomasi kota dan kontribusi terhadap agenda kerja sama internasional Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.