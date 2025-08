Pentas Musik Cherrypop 2025 Kembali Hadir di Yogyakarta

Iklan

Info Event- Pentas musik Cherrypop ke-IV akan digelar di Lapangan Panahan Kenari, Yogyakarta pada 9 dan 10 Agustus 2025. Dipromotori oleh Swasembada Kreasi, Cherrypop 2025 mengusung tema “Gelanggang Musik” yang terinspirasi dari Surat Pernyataan Gelanggang Tahun 1950.

“Ini merupakan gelanggang bagi mereka yang menjadikan budaya pop sebagai cara hidup. Musik menjadi pintu masuk bagi seni visual, fashion, film, merchandise, desain, zine, hingga gerakan kolektif,” ujar Creative Director Cherrypop Arsita Pinandita.

Cherrypop 2025 juga menggandeng visual artist Ardhira Putra sebagai Commission Artist yang bertanggung jawab meracik visual Cherrypop tahun ini. Dalam visual Cherrypop 2025, Ardhira memamerkan visual gemerlap dan sarat simbol. Warna-warna menyala, ikon budaya, dan ragam tipografi urban berpadu dalam satu komposisi yang menyuratkan sebuah ikrar kebudayaan.

Total ada 58 penampil Cherrypop 2025 yang memadukan beberapa lintas genre musik dengan nuansa mitos yang terdiri dari The Monophones, Kornchonk Chaos, Dojihatori, Santet. Ada Emerging yang dibawakan oleh Om Kacau Balau, The Skit, Loon, dan Colorcode.

Tahun ini, Cherrypop 2025 menyajikan empat panggung dengan tambahan satu panggung yang dinamakan Chilli Stage. Konsepnya intimate gigs, tertutup, dan hanya dapat dikunjungi maksimal 100 orang.

Cherrypop 2025 juga menyajikan kolaborasi spesial antara band dan seniman visual Diantaranya The Adams yang akan berkolaborasi dengan seniman rupa Eko Nugroho. Kolaborasi lainnya band FSTVLST dengan seniman Angki Pu, pendiri Ruang MES 56 dan PAPs (Prison Art Program).

Cherrypop 2025 berkolaborasi bersama Koloni Gigs, Wave Cult, dan Buku Akik. Beberapa program akan dibagi dalam beberapa area, diantaranya Cherry District yang berisi Record Store berkolaborasi dengan Jogja Record Store Club menjajakan berbagai rilisan fisik musik seperti kaset pita, CD, dan piringan hitam.

Cherry Shop 2025 juga menyediakan official merchandise band yang tampil, official merchandise kolaborasi Cherrypop dengan beberapa band penampil, serta official merchandise Cherrypop yang didesain langsung oleh Ardhira. Ada juga aktivasi Signing Session bersama band-band yang tampil dan Open Deck Spinning yang berkolaborasi dengan Koloni Gigs untuk pengunjung yang ingin memutar koleksi piringan hitamnya. Di area yang sama, akan ada Pameran Arsip oleh Lokananta.

Tahun ini, Cherrypop masih menghadirkan program Live Sablonase yang berkolaborasi dengan Krack! Studio dan East Division. Pengunjung bisa membawa kaos polos sendiri untuk disablon. Ada pun Indofood menghadirkan 50 tenant brand FnB yang akan menjajakan kuliner buday pop selama acara berlangsung.

Karcis Cherrypop 2025 bisa didapatkan secara online melalui website resmi Cherrypop (cherrypop.id) atau kunjungi langsung di beberapa official offline ticket box di Yogjakarta. Antara lain semua outlet Sebelas Coffee, Saorsa Utara, Saorsa Selatan, Songolas, Bolo Space, Mili by Shaggydog, dan JRNY Coffee & Records. Tiket juga dapat diperoleh di Youth Space (Klaten), Lajur Tengah (Magelang), dan Malibu (Semarang). Untuk info lebih lanjut bisa cek di instagram Cherrypop (@cherrypopfest).