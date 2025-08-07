Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Terbang Gratis di Heli Expo Asia 2025

Reporter

Editor

Hotma Radja Siregar

image-gnews
Helikopter Bell 429 yang akan dipamerkan di Heli Expo Asia 2025.
Helikopter Bell 429 yang akan dipamerkan di Heli Expo Asia 2025.
Iklan

Info Event - Heli Expo Asia (HEXIA) kembali diadakan pada 20–24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport dengan semangat baru, menghadirkan pengalaman yang lebih inovatif dan inklusif bagi industri helikopter dan transportasi udara di kawasan Asia. Memasuki tahun ketiganya, HEXIA mengusung tema “Elevating the Industry, Transforming Sustainable Tomorrow” dengan visi menjadi episentrum pertumbuhan dan inovasi industri helikopter di Asia.

 "HEXIA bukan hanya sekadar platform, tetapi sebuah ekosistem yang mendorong pertumbuhan inovasi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pelaku usaha, pemimpin industri, pemangku kepentingan, hingga perwakilan pemerintah dan swasta, " ujar T. Iskandar Muda, CEO Heli Expo Asia dalam konfrensi pers di Tangerang, 6 Agustus 2025.

Baca juga:

Garuda Buka Rute Penerbangan Baru: Halim-Bali

HEXIA 2025 dibuka untuk publik termasuk keluarga dan mahasiswa, agar bisa melihat langsung perkembangan teknologi transportasi udara, mencoba joyflight, dan mengenal lebih dekat industri helikopter. “Harapannya, pengalaman ini bisa membangun ketertarikan generasi muda terhadap dunia aviasi,” kata Iskandar.

Tahun ini, pameran digelar secara eksklusif di Helicopter Display Center (HDC) – area khusus di gedung baru Main Facility Building (MFB) milik Whitesky Aviation. Pembangunan MFB dan HDC menghadirkan layanan dengan standar ‘sixth star’ bagi para pelaku industri. "Selain itu juga komitmen kami memperkuat infrastruktur helikopter yang modern dan berstandar tinggi,” ujar Ari Nurwanda, Chief Commercial Officer Whitesky Aviation.

Melalui partisipasinya di HEXIA, Whitesky Aviation ingin membantu mengenalkan sekaligus mengedukasi pelaku usaha mengenai solusi transportasi udara yang cerdas dan efisien, demi mendukung produktivitas dan konektivitas berbagai sektor.

Baca juga:

Batik Air Terbang Langsung dari Samarinda ke Surabaya

HEXIA 2025 akan diramaikan oleh kehadiran perusahan taksi udara listrik eVTOL (electric vertical take-off and landing) dari Jepang SKYDRIVE “Kami melihat eVTOL sebagai masa depan mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Kami berharap partisipasi SKYDRIVE dapat membuka wawasan baru bagi para pelaku industri dan mempercepat adopsi teknologi ini di kawasan Asia, kata Ari Nurwanda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, pengunjung dapat melihat langsung sejumlah helikopter canggih. Diantaranya Bell 505 yang lincah dengan jendela panorama, sistem navigasi Garmin G1000H™, dan headphone anti-bising. Lalu ada penampilan Airbus ACH145 dengan kabin lega, teknologi Helionix, kamera belakang, dan colokan charger. Dan Bell 429 yang menghadirkan kabin empuk, sistem autopilot, dan mesin ganda untuk performa maksimal.

Selama lima hari penyelenggaraan, pengunjung dapat mengikuti sesi konferensi dengan lebih dari 30 pembicara dari dalam dan luar negeri, serta menikmati lebih dari 70 penerbangan helikopter gratis.

Rangkaian konferensi akan membahas tiga tema utama. Yakni hari pertama tentang eVTOL, hari kedua perihal HEMS (helicopter emergency medical services), sedangkan hari terakhir terkait connectivity (hari ketiga). Acara ini terbuka untuk pelaku industri, akademisi, komunitas, pelajar, hingga pengunjung umum.

Penasihat khusus presiden bidang energi Purnomo Yusgiantoro, mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan HEXIA. “ Teknologi helikopter ke depan diharapkan dapat mendukung energi bersih dan berperan di berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga pendidikan,” ujarnya.

Iklan

Berita Selanjutnya

QNET tampil di Bazar AP2LI, pamerkan produk unggulan dan tegaskan komitmen edukasi bisnis penjualan langsung yang legal dan etis.
HelikopterPenerbanganExpoTerbanggratis

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Garuda Buka Rute Penerbangan Baru: Halim-Bali

4 hari lalu

Pesawat Garuda . ANTARA/Andri Saputra
Garuda Buka Rute Penerbangan Baru: Halim-Bali

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. membuka rute baru yang menghubungkan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan Bali.


Batik Air Terbang Langsung dari Samarinda ke Surabaya

6 hari lalu

Batik Air. Dok. Lion Air
Batik Air Terbang Langsung dari Samarinda ke Surabaya

Maskapai penerbangan Batik Air resmi mengoperasikan penerbangan langsung rute Samarinda ke Surabaya pada Jumat 1 Agustus 2025


4 Alasan Tidak Langsung Membuang Boarding Pass setelah Liburan

10 hari lalu

Perbedaan boarding pass dan checkin. Foto: Canva
4 Alasan Tidak Langsung Membuang Boarding Pass setelah Liburan

Para pakar traveling menyarankan untuk menyimpan boarding pass, bisa membantu jika terjadi masalah pasca-perjalanan.


Garuda Organizer Hadirkan Mega Career Expo 2025 di Jakarta

10 hari lalu

Mega Career Expo Jakarta
Garuda Organizer Hadirkan Mega Career Expo 2025 di Jakarta

Mega Career Expo 2025 menjadi ajang yang tepat untuk bertemu langsung dengan perekrut.


Waktu Terbaik Naik Pesawat bagi Orang yang Fobia Terbang

11 hari lalu

Ilustrasi penumpang pesawat. Freepik.com/DC Studio
Waktu Terbaik Naik Pesawat bagi Orang yang Fobia Terbang

Waktu yang disarankan pilot ini lebih minim guncangan atau turbulensi. Pilot juga menyarankan tempat duduk yang tepat di pesawat.


Bupati Bogor Resmikan Monumen Helikopter S.A-330 PUMA

13 hari lalu

Bupati Bogor Rudy Susmanto (tengah), meresmikan Monumen Helikopter S.A-330 PUMA di Simpang Sentul, Kabupaten Bogor bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan jajaran pejabat tinggi TNI AU, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Pendopo Bupati Bogor, pada Jumat, 25 Juli 2025. Dok. Pemkab Bogor
Bupati Bogor Resmikan Monumen Helikopter S.A-330 PUMA

Bupati Bogor dan Panglima TNI meresmikan Monumen Helikopter S.A-330 PUMA sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi 45 tahun alutsista TNI AU menjaga kedaulatan NKRI.


Topan Terjang Filipina, Korban Tewas Bertambah Jadi 25 Orang

14 hari lalu

Banjir akibat hujan lebat di Manila, Filipina, Oktober 2024. Shutterstock
Topan Terjang Filipina, Korban Tewas Bertambah Jadi 25 Orang

Filipina juga sedang memulihkan diri dari dampak dahsyat beberapa badai, termasuk Badai Tropis Wipha, yang menewaskan 12 orang


Airlangga soal Pembelian Boeing dari AS: Untuk Tingkatkan Interkoneksi Antarpulau

14 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800 NG dengan tema Pikachu Pokemon. garuda-indonesia.com
Airlangga soal Pembelian Boeing dari AS: Untuk Tingkatkan Interkoneksi Antarpulau

Komitmen pembelian 50 unit Boeing ini seiring dengan keputusan Pemerintah AS menurunkan tarif impor untuk produk Indonesia menjadi 19 persen.


Kemenhub: Indonesia Airlines Belum Penuhi Syarat Operasional

15 hari lalu

Pemberitaan Indonesia Airlines di sebuah situs online di Jakarta, 12 Maret 2025. Tempo/Subekti
Kemenhub: Indonesia Airlines Belum Penuhi Syarat Operasional

Kemenhub menyatakan PT Indonesia Airlines Holding belum bisa menjalankan operasional penerbangan di Indonesia.


Cara Tur Gratis ke Pulau Sentosa 2,5 Jam dari Bandara Changi

15 hari lalu

Pulau Sentosa, Singapura. Shutterstock
Cara Tur Gratis ke Pulau Sentosa 2,5 Jam dari Bandara Changi

Bandara Changi Singapura menyediakan tur gratis ke Pulau Sentosa selama 2,5 jam, mulai 1 Agustus 2025