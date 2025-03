17th Katulistiwa Universitas Brawijaya: Kompetisi Bergengsi bagi Mahasiswa Inovatif

Iklan

Info Event - Universitas Brawijaya kembali menghadirkan ajang prestisius bagi mahasiswa yang ingin berkontribusi dalam perubahan global. 17th Katulistiwa, kompetisi karya tulis ilmiah dan business plan terbesar, menjadi wadah bagi mahasiswa dari berbagai negara untuk mengembangkan ide dan solusi inovatif. Dengan tema "Global Sustainable Future: Youth Initiatives and Actions Towards ESG-oriented Development", acara ini menyoroti peran generasi muda dalam pembangunan berkelanjutan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Sebagai program unggulan Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (LSME) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Katulistiwa telah eksis selama 16 tahun dan menjadi salah satu kompetisi akademik paling bergengsi di Indonesia. Melalui kompetisi ini, Universitas Brawijaya berkomitmen untuk mendorong mahasiswa dalam menghasilkan gagasan kreatif dan inovatif yang mampu menjawab tantangan global.

Rangkaian Kegiatan 17th Katulistiwa Universitas Brawijaya

Agar peserta mendapatkan pengalaman terbaik, 17th Katulistiwa menghadirkan berbagai tahapan kompetisi yang akan mengasah keterampilan analitis, penelitian, serta presentasi peserta:

Registrasi Abstrak dan Pengumpulan BMC: 17 Maret - 15 April 2025

Sesi Mentoring 1: Teknik penulisan karya ilmiah dan proposal bisnis – 20 April 2025

Pengumuman Semifinalis: 23 April 2025

Pengumpulan Full Paper & Business Proposal Batch 1: 23 April - 3 Mei 2025

Pengumpulan Full Paper & Business Proposal Batch 2: 4 Mei - 14 Mei 2025

Sesi Mentoring 2: Teknik presentasi dan pitching – 11 Mei 2025

Pengumuman Finalis 10 Besar: 23 Mei 2025

Technical Meeting Finalis: 25 Mei 2025

Kompetisi Babak Final: 1 Juni 2025

Bergabunglah dan Jadilah Bagian dari Solusi Global!

17th Katulistiwa Universitas Brawijaya bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan emas bagi mahasiswa untuk mengasah potensi, memperluas jaringan global, dan berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan mengikuti kompetisi ini, peserta dapat membangun keahlian yang relevan dan mendapatkan pengalaman berharga yang akan mendukung perjalanan akademik serta profesional mereka.

Siapkan ide terbaikmu, tunjukkan inovasi luar biasamu, dan jadilah bagian dari gerakan global menuju keberlanjutan!

Daftar sekarang di https://17thkatulistiwa.carrd.co dan raih pengalaman tak ternilai di Universitas Brawijaya! (*)