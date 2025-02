25 Tahun INACRAFT, dari Smart Village ke Pasar Global

Iklan

Info Event - The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) kembali hadir pada 5-9 Februari 2025 di Jakarta. Dengan menempati seluruh hall seluas 24.941 meter persegi, pameran kerajinan tangan terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara ini merayakan perjalanan 25 tahunnya yang bertemakan “From Smart Village to Global Market.” Mengusung konsep “Sustainability and Collaboration,” INACRAFT 2025 menjadi momen istimewa yang tidak hanya sekadar pameran, tetapi juga sarana edukasi dan sosialisasi bagi para peserta maupun pengunjung.

Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi sorotan utama tahun ini. Sebagai ikon pameran, Yogyakarta menampilkan berbagai produk kerajinan unggulan yang mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya daerah tersebut. Mulai dari pertunjukan Tari dan Musik Karawitan, trunk show, hingga berbagai kesenian lainnya dapat dinikmati pengunjung di Icon Stage yang berada di Selasar Main Lobby.

Perayaan ulang tahun ke-25 ini semakin meriah dengan program Mbatik 25 meter, sebuah kegiatan interaktif yang mengajak pengunjung menorehkan warna alami pada kain batik bermotif perjalanan panjang INACRAFT. Partisipasi dari World Craft Council (WCC) dan ASEAN Handicraft Promotion & Development Association (AHPADA) dalam International Pavilion juga menunjukkan kontribusi INACRAFT dalam kancah internasional.

Untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman, INACRAFT membagi area pameran menjadi 10 zona berdasarkan jenis produk. Dari household & housewares di Main Lobby hingga produk fashion dan bordir di Hall B, pengunjung dapat dengan mudah menemukan berbagai produk kerajinan berkualitas. Tidak ketinggalan, zona Talam (Kuliner Nusantara) yang menghadirkan aneka makanan dan minuman khas Indonesia di Mezzanine dan Hall B.

Sebagai bagian dari Insight Program, INACRAFT menghadirkan Craft Talks, workshop kerajinan yang dipandu para praktisi, INACRAFT Forum, serta berbagai pertunjukan budaya. Fashion show dan business matching juga menjadi agenda yang ditunggu-tunggu, sementara INACRAFT Award memberikan apresiasi kepada perajin yang telah menunjukkan inovasi dalam karya mereka.

Kemitraan dengan berbagai pihak turut mendukung kesuksesan acara ini. Bank Mandiri sebagai Official Banking Partner menghadirkan program menarik seperti penukaran Livin’ Poin, cashback spesial, dan raffle dengan hadiah eksklusif. Pos Indonesia sebagai Official Logistic Partner, Doku sebagai Official Ticket Partner, dan Big Bird sebagai Official Shuttle Partner juga memastikan kemudahan akses dan layanan bagi pengunjung.

INACRAFT 2025 menargetkan kehadiran 100.000 pengunjung dan buyers internasional dari 12 negara dengan target transaksi retail sebesar Rp 100 miliar serta kontrak dagang senilai USD 1,5 juta. Dengan total 1.061 stand yang terdiri dari peserta individu, kementerian, BUMN, hingga peserta luar negeri, INACRAFT menjadi wadah penting untuk memperluas pasar kerajinan lokal ke mancanegara. (*)