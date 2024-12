Gelar Festival Transformasi AI 2024, ITSB Siapkan Generasi Muda Hadapi Era Digital

Iklan

Info Event - Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB) menggelar Festival Transformasi AI 2024 dengan tema Redefining Technology Education to be a Leader in the Future World di Auditorium ITSB, Cikarang, pada Jumat siang, 13 Desember 2024. Acara ini menjadi simbol ambisi ITSB dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui inovasi pendidikan.