FOMBEX Expo 2024 Dibuka, Surga Belanja dan Edukasi Bagi Ibu, Bayi, dan Anak

Iklan

Info Event - FOMBEX Expo 2024 kembali hadir dengan skala lebih besar dan lengkap, memenuhi segala kebutuhan ibu, bayi, dan anak. Pameran yang berlangsung di Hall 3 ICE, BSD City, mulai 7 hingga 11 Agustus 2024 ini, menawarkan pengalaman berbelanja dan edukasi yang menyenangkan, sesuai dengan tagline andalannya, "A Comforting Place for Mom and Baby to Every Needs".