FOMBEX Market 2024 Tawarkan Produk Perawatan Keluarga dengan Konsep Interaktif dan Edukatif

Info Event - Forever Mom & Baby Expo (FOMBEX) 2024 hadir sebagai pameran khusus yang menawarkan berbagai produk untuk perawatan kesehatan, penampilan ibu, bayi, dan perkembangan anak. Acara ini selenggarakan di City Hall, Pondok Indah Mall (PIM) 3 Jakarta, pada tanggal 1-3 Maret 2024 dengan format FOMBEX Market 2024.

Pembukaan resmi acara pada Jumat, 1 Maret 2024, ditandai dengan pemotongan pita oleh dr. Vina Juwitasari, MARS – Hospital Director RSPI Puri Indah (RSPI Group), bersama Sandra Ratnasari – Editor-in-Chief Komunitas POPmama, Rima Demensah – Mom Influencer, dan Bintang Novita – Project Manager & Exhibition Leader dari PT Debindo Global Expo sebagai penyelenggara.

FOMBEX Market 2024 menawarkan pengalaman berkesan bagi seluruh keluarga dengan pendekatan keceriaan akhir pekan (Jumat-Sabtu-Minggu) pertama di bulan Maret. Acara ini juga memberikan kenyamanan tak tertandingi bagi para ibu dan anak bersama keluarga.

Selain berkesempatan memilih produk terbaik sesuai kebutuhan, pengunjung juga dapat berkonsultasi langsung dengan spesialis ahli kandungan, kesehatan bayi dan anak, parenting, child-care, serta nutrisi dari rumah sakit dan klinik spesialis terkemuka, seperti RSIA Bina Medika, RS Pondok Indah, Brawijaya Healthcare & Clinic, dan RS Mitra Keluarga.

Dengan tagline "A Comforting Place for Mom and Baby to Every Needs," FOMBEX Market 2024 menjadi platform yang menyatukan pelaku industri, bisnis, dan layanan profesional perawatan kesehatan dengan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan keluarga sehat berkelanjutan melalui sinergi kebersamaan ke depan.

FOMBEX Market 2024 hadir dengan konsep berbeda, memilih menjadi bagian dari salah satu mal terkemuka di Jakarta, Pondok Indah Mall. Dengan area market menarik, beragam produk berkualitas, fasilitas lengkap, dan kegiatan menghibur, FOMBEX Market 2024 menjadi destinasi liburan akhir pekan yang menyenangkan untuk menikmati "Family Quality Time and Productive Time."

Bintang Novita dari PT Debindo Global Expo, selaku penyelenggara, menyatakan bahwa FOMBEX Market 2024 dihadiri oleh lebih dari 50 merek terkemuka seperti Konicare, Enfagrow A+, Fisher-Price, GEA Baby, Sebamed, Wet Brush, dan Redoxon. Selain bertransaksi, pengunjung berkesempatan berinteraksi langsung dalam beragam kegiatan tanpa biaya tambahan.

Tidak ada tiket masuk yang harus dibayar, memungkinkan setiap pengunjung menikmati pameran ini tanpa batasan. FOMBEX Market 2024 juga mengundang Key Opinion Leaders (KOL) seperti Irish Bella, Alessia Cestaro, Poppy Putri, Putri Masyita, dan komunitas ibu dan anak seperti Orami, Wajah Bunda Indonesia, PopMama, dll, untuk berinteraksi langsung secara offline.

Menurut Bintang Novita, FOMBEX Market bukan hanya tempat transaksi, melainkan panggung interaktif yang mempromosikan ikatan antara orangtua dan anak. "Kebersamaan adalah inti dari hubungan yang kuat, dan itulah yang kami ciptakan di FOMBEX Market," jelasnya.

FOMBEX Market juga menawarkan serangkaian kegiatan menarik yang menghibur dan mendidik, melibatkan merek-merek terkemuka dan komunitas ibu dan anak. Dari talk show dan workshop inspiratif hingga meet and greet dengan karakter favorit anak-anak, Montessori playdate, sesi menari dan bernyanyi, serta kegiatan membaca yang mendidik. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan manfaat ekstra melalui program Flash Sale, diskon hingga 80%, dan program lucky draw, semuanya disiapkan untuk menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi setiap pengunjung. (*)