Libur Sekolah Bersama PowerPuff Girls di Kota Kasablanka

Info Event - Libur sekolah acap kali menyisakan pertanyaan bagi orang tua: hiburan apa yang bisa memancing senyum ceria anak tanpa harus meninggalkan Ibu Kota? Kota Kasablanka (Kokas) menawarkan jawabannya. Sejak 26 Juni hingga 13 Juli 2025, Grand Atrium dan Mosaic Walk mal ini disulap menjadi markas "Summer Power Up with The PowerPuff Girls". Sebuah perhelatan yang dijanjikan bakal mengantar pengalaman berkesan bagi keluarga, terutama si kecil.

Pertunjukan utama? Tentu saja sesi temu sapa dan menari bersama Blossom, Bubbles, dan Buttercup. Tiga ikon pahlawan super nan mungil itu siap memeriahkan suasana, menjadikan liburan sekolah terasa makin spesial. Namun, acara ini tak semata tentang bersenang-senang. Rangkaian aktivitas edukatif dan hiburan interaktif turut disiapkan, dirancang khusus untuk mengasah kreativitas serta imajinasi anak-anak. Sebuah perpaduan apik antara rekreasi dan edukasi.

"Hadirnya 'Summer Power Up with The PowerPuff Girls' di Kota Kasablanka merupakan bagian dari upaya kami dalam menyajikan program hiburan yang edukatif dan berkualitas selama periode libur sekolah," ujar Agung Gunawan, Senior Promotion Manager Kota Kasablanka. Agung menambahkan, Powerpuff Girls sendiri membawa pesan "Girl Power" untuk perempuan tangguh, sebuah nilai yang ingin mereka tanamkan.

Pengunjung memiliki kesempatan bertemu langsung dan berinteraksi dengan trio jagoan ini dalam sesi meet 'n greet. Jadwalnya cukup padat: setiap Jumat pukul 16.00 dan 18.00 WIB, serta Sabtu dan Minggu pada 26-29 Juni, 4-6 Juli, dan 11-13 Juli 2025 setiap pukul 14.00, 16.00, dan 18.00 WIB. Untuk mendapatkan e-coupon sesi temu sapa ini, pengunjung cukup berbelanja minimal Rp 500.000 di seluruh tenant Kota Kasablanka sejak 12 Juni, kemudian mengambil e-coupon di main lobby concierge atau LG concierge. "Melalui acara ini, Kota Kasablanka senantiasa berkomitmen untuk menjadi destinasi belanja dan rekreasi yang inovatif dan ramah keluarga," imbuh Agung.

Petualangan di Dalam Mal: Dari Arena Bermain Hingga Wahana Pasir

Libur sekolah dijamin semakin seru dengan beragam aktivitas pendukung. Ada area Carnival Games yang siap menguji ketangkasan pengunjung, dengan hadiah spesial merchandise CN. Bagi si kecil yang gemar mewarnai, Bubbles Coloring Corner menjadi arena menyenangkan untuk menumpahkan imajinasi. Pengunjung juga dapat mengabadikan momen di berbagai spot instagramable, seperti The PowerPuff Girls center piece, serta Blossom Ball Pit & Photo Corner. Semua aktivitas ini tersebar di Grand Atrium, menambah semarak suasana.

Bagi para penggemar setia The PowerPuff Girls, kehadiran The PowerPuff Girls Retail-Pop Up di Grand Atrium adalah surga belanja. Diskon hingga 10% menanti anggota PG Card untuk produk-produk tertentu, menggoda untuk mengoleksi berbagai pernak-pernik karakter favorit.

Tak hanya itu, selama periode "Summer Power Up with The PowerPuff Girls" ini, dari 26 Juni hingga 13 Juli 2025, sebuah wahana bermain pasir dihadirkan di Mosaic Walk: Summer Power Up Sand Land. Untuk merasakan sensasi bermain pasir ini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp 50.000 per jam pada hari kerja, atau Rp 70.000 per jam pada hari libur.

Keseluruhan rangkaian acara "Summer Power Up with The PowerPuff Girls" ini diharapkan dapat mengisi liburan sekolah dengan keceriaan, interaksi positif, serta meninggalkan pengalaman tak terlupakan bagi anak-anak dan keluarga. Sebuah janji liburan sekolah yang lebih dari sekadar biasa. (*)