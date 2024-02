FOMBEX Market 2024: Pengalaman Belanja dan Hiburan Terbaik untuk Keluarga

Iklan

Info Event - Setelah tahun lalu sukses diadakan di ICE BSD City, kini Forever Mom & Baby Expo (FOMBEX) 2024 siap hadir kembali untuk memberikan pengalaman tak terlupakan bagi seluruh keluarga. Tidak sekadar pameran biasa, tahun ini juga akan ada FOMBEX Market yang akan digelar di City Hall, Pondok Indah Mall 3, dari tanggal 1 hingga 3 Maret 2024. Dengan pendekatan yang segar dan mempertahankan kegembiraan yang dikenal dari FOMBEX Expo, acara ini juga menawarkan kenyamanan yang tak tertandingi bagi para ibu dan anak, sesuai dengan tagline FOMBEX, "A Comforting Place for Mom and Baby to Every Needs."

Sebagai inovasi terbaru dari FOMBEX dalam memenuhi kebutuhan produk perawatan kesehatan ibu dan tumbuh-kembang anak, FOMBEX Market 2024 mengusung konsep yang berbeda. Dengan kombinasi yang sempurna antara area market menarik, produk berkualitas, fasilitas lengkap, dan kegiatan menghibur, FOMBEX Market 2024 menjadi destinasi kunjungan akhir pekan awal Maret 2024 di City Hall Pondok Indah Mall 3 Jakarta.

FOMBEX Market bukan sekadar pameran biasa; acara ini menawarkan pengalaman berkunjung dan berbelanja yang tak terlupakan dalam lingkungan yang nyaman dan berkelas. Menurut Bintang Novita – Project Manager dari PT Debindo Global Expo, FOMBEX Market akan menampilkan lebih dari 50 merek terkemuka seperti Konicare, Enfagrow A+, Fisher-Price, GEA Baby, Sebamed, Wet Brush, Redoxon, dan masih banyak lagi. Merek-merek ini siap memperkenalkan koleksi produk unggulan mereka dengan fitur inovatif dan atraktif. Selain memilih produk sesuai kebutuhan dan harapan, pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan special activation tanpa biaya tambahan.

"Tidak ada biaya tiket masuk yang harus dibayar, sehingga setiap pengunjung dapat menikmati pameran ini tanpa batasan. Bahkan, para pengunjung berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan karakter-karakter populer seperti Pororo dari Pororo Park Indonesia dan Kiko dari MNC Animasi. Acara juga akan dimeriahkan oleh beberapa influencer yang menjadi Brand Ambassador dari brand terbaik untuk ibu dan anak," papar Bintang Novita.

Lebih lanjut, Novita menjelaskan bahwa FOMBEX Market bukan hanya tempat untuk bertransaksi barang, melainkan panggung interaktif yang mempromosikan ikatan antara orangtua dan anak. "Kebersamaan adalah inti dari hubungan yang kuat, dan itulah yang kami ciptakan di FOMBEX Market," jelasnya.

Baca Juga:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

FOMBEX Market juga menyelenggarakan beragam kegiatan menarik yang bertujuan menghibur, mendidik, dan mengundang partisipasi aktif dari merek terkemuka serta komunitas ibu dan anak. "Selain talk show dan workshop yang menginspirasi, kami dan partisipan acara juga telah merancang berbagai kegiatan khusus untuk memanjakan para peserta, terutama anak-anak. Dari sesi meet and greet dengan karakter-karakter favorit, Montessori playdate, sesi menari dan bernyanyi yang meriah, hingga kegiatan membaca yang mendidik. Pengunjung juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat ekstra melalui Program Flash Sale, Diskon hingga 80%, dan Program Lucky Draw yang telah kami persiapkan untuk menciptakan pengalaman tak terlupakan bagi setiap pengunjung," tegas Novita.

Selain menyajikan beragam kegiatan menarik, FOMBEX Market menjalin kerjasama erat dengan beberapa rumah sakit terkemuka di bidang perawatan ibu dan anak di Indonesia, seperti RS Pondok Indah, RSIA Brawijaya, RSIA Bina Medika, dan RS Mitra Keluarga. Melalui kerjasama ini, FOMBEX Market menawarkan sesi konsultasi gratis bagi para orangtua, serta menyelenggarakan talkshow, workshop, dan berbagai program unggulan lainnya. Dengan demikian, para pengunjung dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan baru langsung dari narasumber yang ahli, terpercaya, dan berpengalaman.

FOMBEX Market bukan hanya acara semata, melainkan perjalanan yang membawa kita pada pengalaman tak terlupakan, sumber pengetahuan seputar keluarga, dan ruang bagi keluarga, teman, dan komunitas untuk bersama-sama menikmati momen kebersamaan yang berharga. (*)