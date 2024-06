Soundsfest Experience Mengguncang Kuningan City dengan Segudang Musisi Papan Atas

Keragaman Genre Musik dan Line-Up yang Menarik

Soundsfest Experience hadir dengan keragaman genre musik yang mengesankan. Sebanyak 12 musisi tampil dalam acara ini, termasuk nama-nama besar seperti Raisa, The Sigit, Pamungkas, Efek Rumah Kaca, Nadin Amizah, Voice of Baceprot, Lomba Sihir, Kelompok Penerbang Roket, Kunto Aji, Rumahsakit, dan The Panturas. Racikan line-up ini terbukti menarik perhatian banyak penggemar musik, mengakomodir kebutuhan masyarakat akan keberagaman genre yang mereka sukai.

Kesuksesan Soundsfest Experience tidak lepas dari antusiasme para pengunjung. Kemeriahan dan energi yang dihadirkan oleh para pengunjung membentuk atmosfer festival musik yang patut dikenang. Suasana yang tercipta menambah nilai lebih bagi acara ini, menjadikannya pengalaman yang istimewa bagi semua yang hadir.

Soundsfest Experience merupakan langkah awal bagi Soundspeople Live untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mengakomodir kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah terhadap hiburan musik. Acara ini menunjukkan bahwa Soundsfest Experience memiliki potensi untuk menjadi festival musik yang tidak hanya terbatas pada satu kota tertentu saja. Komitmen ini mengindikasikan bahwa pengalaman festival musik yang dibawa oleh Soundspeople Live dapat hadir di berbagai daerah, memenuhi ekspektasi penggemar musik di seluruh Indonesia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Agenda Mendatang: Soundsfest Bekasi

Melanjutkan kesuksesan Soundsfest Experience di Kuningan City, Soundspeople Live akan kembali menggelar acara besar lainnya, yakni Soundsfest Bekasi. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 27-28 Juli 2024, dengan lebih dari 20 musisi papan atas yang siap menghibur pengunjung. Soundsfest Bekasi diharapkan akan menjadi ajang yang lebih meriah, menambah daftar panjang prestasi dari Soundspeople Live dalam industri festival musik.

Dengan keberhasilan ini, Soundspeople Live semakin mengukuhkan posisinya sebagai promotor musik yang mampu menghadirkan pengalaman festival yang berkesan dan dinantikan banyak orang. (*)