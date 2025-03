Kuningan City Mall Tebar Kebaikan Ramadan untuk Pengunjung dan Masyarakat Sekitar

Iklan

Info Event - Bulan Ramadan kembali hadir membawa berkah. Menyambut momen suci ini, Kuningan City Mall, yang dikenal sebagai destinasi gaya hidup dan olahraga terkemuka di Jakarta, menghadirkan serangkaian program spesial untuk pengunjung dan masyarakat sekitar. Tak hanya memanjakan lewat hiburan dan promo menarik, Ramadan Kareem tahun ini juga diwarnai dengan aksi berbagi yang menghangatkan hati.

Selama periode 1 Maret hingga 11 April 2025, Kuningan City Mall berbagi kebaikan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyentuh berbagai kalangan. “Dalam semangat Ramadan Kareem ini, kami ingin membagikan kebahagiaan kepada seluruh pengunjung dan masyarakat sekitar. Setiap hari, ratusan takjil kami bagikan di Concierge Kuningan City Mall sebagai momen berbuka yang penuh kebersamaan. Kami juga menggandeng Yayasan Agung Podomoro Land untuk memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim. Semoga langkah kecil ini dapat menghadirkan senyum di wajah mereka,” ujar Christopher Hardja, Center Director Kuningan City Mall.

Tak berhenti di situ, Kuningan City Mall juga menggelar donor darah sebagai bentuk solidaritas di bulan suci ini. Berikut rangkaian kegiatan CSR Ramadan Kareem 2025 yang siap menebar kebahagiaan:

Takjil Gratis Setiap Hari

Sepanjang Ramadan, pengunjung dapat menikmati takjil gratis di Concierge (Lantai Ground) dan Mushola Lantai 3. Program ini didukung oleh berbagai tenant, seperti Dynamic, Leko, Puyo, Old Chang Kee, Raja Factory Outlet, Dianristy, The Coffee Bean & Tea Leaf, Hang Tuah, Mandiri, Shabu Hachi, Penyetan Cok, Bach Coffee, Mixue, Andre Valentino, Terrace by MAXX Coffee, hingga Bank Mandiri.

Donor Darah

Sebagai bagian dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Kuningan City Mall mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah yang akan diadakan pada 13 Maret 2025 di Lantai 3. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan.

Takjil Gratis untuk Pengemudi Taksi

Berbagi kebaikan juga ditujukan kepada para pengemudi taksi yang menjadi pahlawan jalanan. Kuningan City Mall mengundang mereka untuk berbuka bersama dan menerima takjil gratis di area Water Lobby pada 21 Maret 2025.

Santunan untuk 1.000 Anak Yatim

Sebagai puncak kegiatan CSR, santunan kepada 1.000 anak yatim akan dilaksanakan pada 25 Maret 2025 di Ballroom Kuningan City Mall. Dengan penuh kehangatan dan harapan, program ini menjadi bukti nyata kepedulian di bulan Ramadan yang penuh berkah. (*)