Digelar Minggu Depan, Soundsfest 2025 Boyong 68 Penampil

Info Event - Setelah sembilan tahun setia menggetarkan panggung Bekasi, Soundsfest, festival musik tahunan yang lahir dari denyut nadi kota satelit itu, akhirnya melebarkan sayap. Gambir Expo, Jakarta, siap menjadi palagan baru bagi 68 penampil, baik dari Tanah Air maupun mancanegara, selama tiga hari berturut-turut, Jumat hingga Minggu, 23-25 Mei 2025. Sebuah lompatan kuantitas dan ambisi yang terasa kental, menandai babak baru bagi festival yang digagas PT Mapspro Group Indonesia sejak 2016 ini.

Langkah Soundsfest menuju Jakarta bukan sekadar perpindahan geografis. Pulung Agustanto, sang nahkoda PT Mapspro Group Indonesia, dengan nada bangga menuturkan, "Gelaran ini merupakan sebuah pencapaian. Tak hanya durasi yang bertambah menjadi tiga hari dan lokasi yang berpindah ke Jakarta, Soundsfest untuk pertama kalinya juga menghadirkan tiga penampil internasional." Sebuah sinyal kuat bahwa festival ini tak ingin lagi dipandang sebelah mata, berbekal pengalaman matang di Bekasi, mereka kini membidik skala yang lebih "masif" di jantung ibu kota.

Gairah ekspansi ini juga diimbangi dengan upaya memperkaya ekosistem musik secara keseluruhan. Kolaborasi apik terjalin dengan Merch-Making Market (MMM), sebuah inisiatif yang bertujuan menghadirkan surga merchandise musik bagi para penggila nada. Fikar Akbar, Event Director MMM, melihat kemitraan ini sebagai "suatu kehormatan," dengan harapan tak hanya memuaskan dahaga penggemar, namun juga menopang kesejahteraan para musisi melalui penjualan merchandise resmi mereka.

Di arena Gambir Expo nanti, empat panggung utama dan tiga area pendukung telah disiapkan untuk menyambut ribuan pasang telinga. Lebih dari sekadar konser, Soundsfest Jakarta 2025 menjanjikan pengalaman yang lebih holistik. Community Area akan menjadi ruang interaksi berbagai komunitas, mulai dari seni rupa dengan live mural dan pameran, hingga tawa renyah dari komunitas stand up comedy. Games Area hadir untuk memompa adrenalin di sela jeda musik, sementara F&B Area dan Marketplace siap memanjakan lidah dan hasrat berbelanja para pengunjung.

Ryan Novianto, Programme Director Soundsfest, membocorkan beberapa amunisi utama yang telah disiapkan. Dua di antaranya bahkan menjanjikan sentuhan nostalgia yang istimewa. Hybrid Theory, band tribute asal Portugal yang disebut-sebut memiliki kemiripan formasi, musikalitas, hingga vokal dengan mendiang Chester Bennington dari Linkin Park, siap mengobati kerinduan para penggemar. Tak kalah menarik, Glenn Fredly akan hadir kembali melalui teknologi holografik dalam "Glenn Fredly live by the Bakuucakar: Holographic Performance," sebuah suguhan CGI yang menghadirkan Sang Merpati Putih di atas panggung.

Selain dua nama spesial itu, Soundsfest Jakarta 2025 juga akan diramaikan oleh tiga penampil internasional lainnya: Phum Viphurit, Panjabi MC, dan Hybrid Theory. Barisan musisi nasional pun tak kalah mentereng, mulai dari Bernadya, Dewa 19 featuring Ello, Kahitna, hingga penampilan hologram Glenn Fredly.

Daftar panjang musisi dan band yang akan turut meramaikan pesta musik ini semakin menegaskan ambisi Soundsfest. Nama-nama seperti Abdul & The Coffee Theory, Ali, Anindy, Clara Riva, D'Masiv, Deirda Tahier, Denny Caknan, Diosdu, DJ Una, DJ Yasmin, Efah Aaralyn, Efek Rumah Kaca, eleventwelfth, Faris Adam (Stecu), Feel Koplo, For Revenge, FSTVLST, Gugun Blues Shelter, Hura-Hura Club, J-Rocks, JKT48, Jordy Riz, Juicy Luicy, Kelompok Penerbang Roket, Kris Dayanti, Last Child, Lomba Sihir, Maliq & D'essentials, Morfem, Nadin Amizah, Namoy Budaya, NAUC, OM ABIDIN ft. Aldi Taher, Oomleo Berkaraoke, Pamungkas, Pats Syndicate, Pee Wee Gaskins, Perunggu, Princess Joana, PVLETTE, Raisa, Rio Clappy, ROBOKOP, Rumahsakit, Sal Priadi, Shaggydog, Skandal, The Changcuters, The Cottons, The Jeblogs, THE KICK, The Lantis, The Panturas, The S.I.G.I.T., toxicdev!, Trio Ambisi, Vierratale, Vina Panduwinata, Warna, Yura Yunita, dan Zaleefya (Pats) Ft. MC Ohshalle, siap memberikan suguhan musik lintas genre yang memuaskan berbagai selera.

Kemudahan akses bagi para penonton juga menjadi perhatian penyelenggara. PT Transjakarta menyatakan dukungan penuh dengan menambah armada ke Halte JIEXPO Kemayoran selama tiga hari acara. Sementara itu, Tiketapasaja.com kembali dipercaya sebagai official ticketing partner, melanjutkan kemitraan yang telah terjalin selama tujuh tahun. Nuon Digital Indonesia pun turut ambil bagian dengan menghadirkan "Behind the Game Area," sebuah ruang hiburan digital yang menawarkan beragam aktivitas mulai dari game, musik, hingga gaya hidup.

Meski berpindah lokasi dengan skala yang lebih besar, Soundsfest tak ingin kehilangan akar dan komitmen awalnya. "Meskipun berpindah lokasi, kami terus membawa ciri khas serta komitmen awal Soundsfest, yaitu sebagai wadah bagi komunitas untuk berkolaborasi dan berkarya bersama," tegas Pulung Agustanto. Demi menjangkau semua kalangan, harga tiket pun dipatok relatif terjangkau, sekitar Rp 200 ribu per hari dan Rp 400 ribu untuk tiga hari. Sebuah ajakan yang sulit ditolak bagi para pecinta musik untuk merasakan langsung denyut nada Soundsfest di jantung ibu kota. Sampai jumpa minggu depan! (*)