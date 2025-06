Kuningan City Mall Hadirkan Serunya Summer Sport Klub

Iklan

Info Event - Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut 2025 sebagai tahun kemarau basah, bukan berarti musim panas dilewatkan begitu saja. Justru, inilah saatnya menyegarkan diri lewat aktivitas menyenangkan dan menyehatkan bersama Kuningan City Mall di program spesial Summer Sport Klub, yang berlangsung mulai 9 Juni hingga 27 Juli 2025.

Sebagai leading sports and F&B concept mall, Kuningan City kembali menghadirkan serangkaian aktivitas penuh semangat untuk pengunjung setia. Mulai dari ajang lari, yoga, pound fit, hingga turnamen olahraga seru siap diikuti oleh para pencinta gaya hidup aktif dari berbagai kalangan.

“Summer Sport Klub menjadi event yang sebaiknya tidak dilewatkan oleh para sport enthusiast. Walau diadakan di dalam dan sekitar area mall, pengunjung bisa benar-benar merasakan atmosfer kompetisi dan eksplorasi olahraga,” ujar Christopher Hardja, Center Director Kuningan City Mall.

Tak hanya indoor, sejumlah kegiatan juga berlangsung di area parkir hingga lantai P4 dan P7 yang dirancang khusus untuk memacu adrenalin.

Berikut ini rangkaian acara utama Summer Sport Klub 2025:

The Maze: Chapter Jakarta – 21 Juni 2025

Bersama Saucony Indonesia, Kuningan City menghadirkan lomba estafet unik bertajuk The Maze. Digelar di area P2 mulai pukul 18.00 WIB, ajang ini eksklusif diikuti oleh 20 tim pilihan.

Yoga After Work – 25 Juni 2025

Program kolaborasi Holywoman.id dan Beyond The Mat ini mengajak peserta untuk melepaskan stres usai bekerja lewat sesi yoga yang tenang dan mindful, di UG Stage mulai pukul 18.30 WIB.

Mini Tournament Sport Hub – 1–27 Juli 2025

Kegiatan seru untuk para pencinta kompetisi olahraga mini, mulai dari Speedy Karting, M7 Tactical, Dizzi Mini 4WD Circuit, hingga billiard di Parkview Billiard & Beers. Tersedia hadiah spesial untuk para pemenang.

Sweet Space Powered by Rocca Space – 10 Juli 2025

Sajian olahraga dengan sentuhan rock lewat Pound Fit di Tanjakan 13 (P7), dari pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Keringat bercampur semangat!

Re: Start Conference 2025 – 26 Juli 2025

Tak hanya fisik, Kuningan City juga mengisi musim panas dengan nutrisi untuk pikiran. Konferensi ini membahas strategi kepemimpinan dan pertumbuhan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Diadakan di Ballroom Kuningan City Mall dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Belanja Tambah Seru dengan Loyalty Program

Sebagai pelengkap kegiatan olahraga, pengunjung juga dapat menikmati promo belanja yang tak kalah menarik:

Festival Jakarta Great Sale (FJGS), 10 Juni–10 Juli 2025

Program belanja tahunan menyambut ulang tahun Jakarta. Kuningan City membagikan voucher Rp25.000 untuk 20 pembelanja beruntung tiap hari dengan transaksi minimal Rp250.000.

Lucky 13, 11–15 Juni & 11–15 Juli 2025

Voucher cashback Rp100.000 untuk 30 pembelanja pertama setiap hari yang bertransaksi minimal Rp100.000 mulai pukul 13.13 WIB.

Summer Sport Klub 2025 di Kuningan City Mall bukan sekadar olahraga, tapi juga ajang berkumpul, berbagi energi positif, dan menikmati musim panas dengan cara yang aktif dan bermakna. Jadi, sudah siap bergabung? (*)