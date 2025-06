Satu Dekade CoFest UPJ Meriahkan Semangat Ekspresi Bebas

Iklan

Info Event - Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) kembali menjadi pusat semangat kreatif anak muda lewat gelaran Collaboration Festival (CoFest) 2025, yang berlangsung pada 19 hingga 31 Mei 2025. Mengangkat tema Freedom of Expression dan tagline One Creation, No Limitation, acara ini menjadi perayaan satu dekade konsistensi UPJ dalam mewadahi ekspresi dan kolaborasi generasi muda.

Rangkaian CoFest 2025 diinisiasi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UPJ dan diikuti oleh lebih dari 2.000 partisipan. Festival dibuka dengan Opening Ceremony yang dilanjutkan seminar inspiratif bertajuk “Bebas Berkreasi, Berdaya di Industri” bersama Donita Nugroho. Aktris sekaligus content creator ini mengajak mahasiswa untuk berani mengeksplorasi ide secara otentik. “Bebas berkarya bukan berarti bablas berkarya. Cobalah terus, jangan takut,” pesannya kepada para peserta.

Antusiasme peserta berlanjut dalam sesi Alumni Talks bersama Berliana Naftali Esmalia Sinaga (Female Daily) dan Ramadhika Dwi Poetra (PT Cahaya Ayu Abadi) yang mengupas strategi pemasaran di era digital. Diskusi seru juga tercipta dalam sesi bertema podcast sebagai ruang ekspresi, menghadirkan Ethan Buntario (VP Product Noice), Fadi Iskandar (Presenter & Content Creator), dan Ninditya Dezahra (Unseen). “Kuncinya niat dan konsistensi. Dari situ semuanya bisa tumbuh,” kata Fadi memberikan motivasi.

Sebagai hiburan puncak, CoFest Music Concert yang digelar pada 23 Mei 2025 berhasil menarik lebih dari 1.500 penonton. Penampilan energik dari The Panturas dan Berita Disko menciptakan atmosfer semarak yang memukau. “Seru, rame, dan interaktif!” ungkap The Panturas. Sedangkan Berita Disko sukses menghidupkan nostalgia melalui remix lagu-lagu lokal yang akrab di telinga generasi muda.

Festival kemudian ditutup dengan meriah lewat CoFest Competition, yaitu turnamen futsal antar SMA/SMK se-Jabodetabek. SMAN 28 Kabupaten Tangerang keluar sebagai juara utama. “Pengalaman ikut CoFest sangat mantap, terstruktur, dan gokil,” ujar tim Dastha dari sekolah tersebut.

CoFest bukan sekadar festival tahunan. Sejak pertama kali digelar oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya pada 2015, acara ini telah menjadi ajang strategis untuk memperluas jejaring, menggali potensi, dan menumbuhkan kreativitas. Transformasi dari COMMFEST menjadi CoFest pada 2019 menandai era baru yang lebih kolaboratif dan ekspresif, bahkan berhasil menarik ribuan peserta saat digelar di Bintaro Jaya Xchange Mall.

Dalam perjalanannya, CoFest kerap mengangkat isu-isu yang relevan dengan perkembangan zaman. Tahun 2021 misalnya, digelar secara virtual dengan tema Kreasi Digital Penggerak Generasi. Tahun berikutnya, mengusung Generasi Cakap Digital dengan menghadirkan Raditya Dika sebagai pembicara utama. Pada 2023, CoFest membawa tema Suara Jiwa 90-an, dan tahun 2024 menyoroti kekayaan budaya lewat tema Pusaka Indonesia.

Kini di 2025, UPJ kembali menegaskan perannya sebagai kampus yang merayakan ekspresi dan inovasi tanpa batas. Melalui CoFest, Universitas Pembangunan Jaya tak hanya memberikan panggung bagi kreativitas, tetapi juga membangun semangat kolaborasi lintas generasi. (*)