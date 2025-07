FOMBEX Expo 2025 Hadirkan Surga Belanja dan Edukasi Keluarga

Iklan

Info Event - Pameran khusus ibu dan anak, Forever Mom & Baby Expo (FOMBEX) 2025, resmi dibuka hari Kamis, 3 Juli 2025 di Hall 3A ICE BSD City. Mengusung tema “A Comforting Place for Mom and Baby to Every Needs”, pameran ini menghadirkan solusi lengkap untuk kebutuhan ibu, bayi, dan anak dalam suasana yang ramah keluarga dan penuh pengalaman menyenangkan.

Dibuka secara simbolis oleh perwakilan rumah sakit ternama—RS Pondok Indah Group, Brawijaya Hospital & Clinic, RSIA Bina Medika, dan RS Mitra Keluarga—serta brand eksklusif seperti Baby Happy, So Klin Softener Fine & Comfort, dan Tes Bakat Indonesia, FOMBEX menjadi wadah kolaborasi antara dunia medis, edukasi, dan industri kebutuhan keluarga. Momen peresmian ini juga turut dimeriahkan penampilan dari Cicillia Ballet.

Berlangsung hingga 6 Juli 2025, FOMBEX menjadi pilihan destinasi ideal bagi keluarga selama libur sekolah. Tak hanya untuk belanja, pengunjung bisa menikmati waktu berkualitas dengan mengikuti berbagai kegiatan interaktif, dari talkshow parenting, demo produk, workshop, hingga hiburan anak seperti lomba mewarnai, bernyanyi, dan sesi bermain aman di playground.

“FOMBEX Expo 2025 kami rancang sebagai ruang yang menyenangkan dan bermanfaat. Tempat di mana orang tua bisa mendapatkan produk berkualitas, edukasi dari para ahli, dan momen berharga bersama anak,” ujar Rafidi Iqra Muhammad, Direktur PT Debindo Global Expo. “Kami ingin membantu keluarga Indonesia menyiapkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.”

FOMBEX tahun ini menghadirkan lebih dari 200 brand ternama, termasuk Moell, Fisher-Price, Mom Uung, Baby Happy Body Fit, Blackmores, dan Aveeno Baby. Tak hanya menawarkan diskon hingga 90%, pengunjung juga bisa menikmati layanan USG gratis, sesi konsultasi dengan dokter spesialis, serta edukasi tentang tumbuh kembang, nutrisi, dan penelusuran minat bakat anak.

“Kami ingin FOMBEX bukan hanya ajang belanja, tapi panggung kebersamaan keluarga,” tambah Bintang Novita, Project Manager sekaligus Exhibition Leader. Ia juga mengungkapkan berbagai program seru seperti Flash Sale, hadiah langsung, hingga Grand Prize yang akan diumumkan di akhir pameran.

Seluruh rangkaian acara FOMBEX 2025 dapat diakses tanpa tiket masuk alias gratis. Pengunjung hanya perlu datang dan mendaftarkan struk belanja harian di Claim Center untuk ikut undian hadiah utama.

Dengan semangat mengedepankan kenyamanan dan pengalaman keluarga, FOMBEX Expo 2025 bukan sekadar pameran, tetapi perayaan lengkap untuk seluruh anggota keluarga. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadikan liburan sekolah tahun ini lebih seru, bermakna, dan penuh hadiah hanya di FOMBEX! (*)