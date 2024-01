Novotel dan Mothercare Menghadirkan Little Pirates Adventure, Petualangan Keluarga Tanpa Batas

Iklan

Info Event - Novotel, bagian dari grup perhotelan terkemuka dunia, Accor, mengumumkan kolaborasi dengan Mothercare, seorang pengecer terkenal untuk kebutuhan dan produk bayi serta anak-anak. Kerjasama ini memperkenalkan petualangan menarik untuk keluarga di seluruh Indonesia yang disebut "Little Pirates' Adventure."

Mulai sekarang hingga 2 Juni 2024, keluarga diundang untuk merasakan penawaran kamar eksklusif yang menjanjikan kenangan tak terlupakan di semua lokasi Novotel yang berpartisipasi di seluruh Indonesia. Penawaran eksklusif ini mencakup sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak, hadiah selamat datang untuk anak-anak, camilan lezat, dan berbagai kegiatan seru untuk membuat petualangan si kecil tetap menyenangkan. Selain itu, tamu juga akan menerima voucher belanja eksklusif dari Mothercare senilai IDR 100.000, menambah nilai ekstra pada petualangan ini.

Ketika memasuki lobi lokasi Novotel yang berpartisipasi, tamu akan disambut dengan hadiah selamat datang khusus, camilan lezat, dan area bermain petualangan bajak laut yang memikat. Harta sebenarnya menanti dalam bentuk pencarian harta karun epik yang akan menyatukan setiap keluarga dan membentuk ikatan yang tak terlupakan. Setiap kali titik harta karun terungkap, bendera dapat dikibarkan, dan sebagai hadiah, seluruh keluarga dapat menikmati voucher diskon makanan khusus tambahan.

"Melalui kemitraan luar biasa dengan Mothercare, properti Novotel kami siap memberikan perjalanan keluarga yang luar biasa penuh kebahagiaan, kejutan tak terduga, dan momen-momen berharga yang akan menciptakan kenangan abadi," ungkap Garth Simmons, Chief Operating Officer of Accor’s Premium, Midscale and Economy Division in Asia.

Ingga Gloriana, General Manager Marketing of Mothercare, ELC, The Entertainer Toy Shop, Kanmo Group, Indonesia, berkata, "Sejalan dengan kampanye tematik Mothercare yang berjudul 'Joyful Parenting', yang mengacu pada pendekatan dan pola pikir yang diterima oleh orang tua untuk menciptakan pengalaman positif dan menyenangkan baik untuk diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka, Mothercare mendukung Joyful Parenting selama liburan dengan melibatkan penciptaan kenangan positif dan abadi untuk keluarga."

Untuk menambah menarik penawaran ini, bergabunglah dengan ALL – Accor Live Limitless, program loyalitas gaya hidup, dan mulailah mengumpulkan poin dan hadiah hari ini. Semua anggota ALL akan menikmati diskon 5%, atau tingkatkan keanggotaan Anda menjadi anggota Accor Plus, membuka potongan tambahan sebesar 10% untuk petualangan keluarga eksklusif ini.

Pesan liburan keluarga tak terlupakan ini mulai dari hari ini hingga 31 Mei 2024; silakan kunjungi https://all.accor.com/promotions-offers/family-offers/owm014990-001-novotel-mothercare-indonesia.id.shtml. (*)