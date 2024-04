Accor Live Limitless (ALL) Kembali sebagai Sponsor Utama Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024

Iklan

Info Event - Accor Live Limitless (ALL), program loyalitas gaya hidup dari Accor, mengumumkan partisipasinya sebagai sponsor utama dalam Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Mei 2024 di Jakarta International Expo Kemayoran. ALL berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman festival yang semakin istimewa dengan penawaran eksklusif dan hiburan menarik bagi para pengunjung.

Sebagai bagian dari sponsor utama, para member ALL dapat menikmati penawaran eksklusif, termasuk paket menginap di hotel-hotel Accor dan tiket festival. Pengunjung Java Jazz Festival 2024 juga diundang untuk terlibat dalam pertunjukan musik di ALL.com Hall, yang akan menampilkan sejumlah artis lokal dan internasional yang dicintai banyak penggemarnya. Tidak hanya itu, para pengunjung dapat menikmati pertunjukan musisi kenamaan Indonesia seperti Andien, Mocca, dan Adhitia Sofyan di panggung ibis di ALL.com Lounge. Sajian es krim lezat dari Pullman serta aktivitas permainan seru dengan kesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah menarik juga akan disajikan. Selain itu, Mercure Jakarta Batavia akan memperkaya pengalaman kuliner dengan pilihan menu eksklusif nan menggugah selera.

Untuk menjadi member ALL - Accor Live Limitless, sangat mudah dan gratis. Para penggemar musik dan penggemar jazz dapat mendaftar dan memesan paket khusus berupa tiket festival dengan menginap di hotel-hotel Accor di Jakarta melalui situs web ALL.com. Member ALL dapat menggunakan poin reward mereka untuk membeli tiket harian atau tiga hari festival, serta tiket special show atau paket menginap beserta tiket harian di hotel-hotel Accor yang telah disebutkan.

Garth Simmons, Chief Operating Officer for Accor’s Premium, Midscale, and Economy Division in Asia, menyatakan antusiasmenya atas partisipasi ini. Dia mengatakan, “Kami sangat bersemangat untuk menyambut para member setia ALL dan mengundang semua pengunjung festival untuk menikmati penawaran khusus dari program loyalitas gaya hidup kami."

Melalui sponsorship ini, Accor juga menguatkan kembali dukungannya bagi industri musik dan para seniman Indonesia, serta berkontribusi pada sektor ekonomi kreatif nasional melalui akomodasi premium dan pengalaman festival yang luar biasa.

Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket Dieng Culture Festival 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, menyambut baik kolaborasi ini. Dia mengatakan, “Kerja sama ini merupakan dukungan kepada tiga sub sektor kreatif, yaitu musik, kuliner dan fesyen. Kami berharap dengan hadirnya kembali kolaborasi tahun ini dapat mendukung target kunjungan wisman ke Indonesia sejumlah 17.000.000 orang dan juga mendorong pergerakan wisnus serta mendukung UMKM untuk tampil di mata internasional dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia."

Dewi Gontha, President Director PT Java Festival Production, juga mengungkapkan apresiasinya terhadap sponsorship berkelanjutan dari ALL - Accor Live Limitless untuk Jakarta International BNI Java Jazz Festival. Dia berharap dengan kolaborasi tiga arah bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Accor melalui ALL - Accor Live Limitless, Java Jazz Festival dapat terus berkembang dan bahkan meluas ke negara-negara lainnya.

ALL - Accor Live Limitless bukan hanya sekadar program loyalitas hotel, tetapi juga sebuah platform yang memberikan pengalaman, keistimewaan, dan reward yang benar-benar spektakuler kepada para member. Program ini memberikan akses ke berbagai macam reward, layanan, dan pengalaman dengan mitra strategis. Dengan lebih dari 2.000 acara di seluruh dunia setiap tahunnya, ALL membantu member mewujudkan minat mereka sehari-hari, termasuk dalam acara-acara musik seperti Jakarta International BNI Java Jazz Festival.

Bagi para pecinta musik yang ingin menikmati penawaran khusus untuk Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024 dan menginap di hotel, mereka dapat mengunjungi situs web ALL.com untuk informasi lebih lanjut. Dengan dukungan dari Accor Live Limitless, festival ini diharapkan dapat terus menjadi salah satu acara musik terkemuka di Indonesia dan diakui secara internasional. (*)