Pameran Waralaba IFRA Business Expo 2023 Konsisten Dukung Pelaku Usaha Wujudkan Ragam Kebutuhan Bisnis

Info Event - Pameran waralaba International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2023 gelaran kolaborasi Dyandra Promosindo bersama Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) yang telah memasuki hari terakhir semakin menunjukkan antusiasme para pelaku usaha franchise, lisensi, dan kemitraan. Pameran yang berlangsung sejak tanggal 25 Agustus ini terus mengundang antusiasme yang tinggi terlihat dari ribuan pengunjung yang memadati area pameran.

Salah satu pengunjung memberikan tanggapan positif atas peluang bisnis yang dihadirkan oleh berbagai merek dan konsep di IFRA Business Expo 2023. “Saya merasa sangat terinspirasi oleh berbagai program yang ditawarkan dalam IFRA Business Expo 2023. Menurut saya IFRA 2023 sangat membantu memberikan wawasan mendalam tentang dunia bisnis franchise dan lisensi, serta memberikan peluang yang menarik bagi pengusaha seperti saya untuk meraih kesuksesan di masa depan,” ungkap Evy.

Setelah dibuka dengan berbagai rangkaian acara menarik pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2023, IFRA melanjutkan agenda hari ke-3 dengan berbagai program unggulan. Deretan kegiatan di main stage IFRA di antaranya Business Presentation oleh Myeongdong Topokki, 4Fingers Crispy Chicken, Torofries Company Limited, Olino Company Limited, Franzbiz Company Limited, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, US Pizza, Partipost, Bank Mandiri, Modena, Genius Aulad, dan Motoriz. Ada Business Talkshow oleh Sales Director Partipost, Jessica Januarty dengan topik “The Power of Influencer Marketing: How Young Entrepreneurs Can Drive Business Growth” dan oleh Komunitas Tangan Diatas Tangerang Raya, lalu Celebpreneur Talkshow bersama Co-Founder Tentang Kopi, Dwi Andika dengan topik “Strategi Membangun Bisnis yang Digeluti Oleh Artis”.

Pada Business Classroom Area hadir bersama Editor in Chief of Indonesia Franchise Magazine Rofian Akbar, dengan pembahasan “Memilih Bisnis Kuliner yang Prospektif” juga Retirees Seminar oleh KSI Community, Praktisi Bisnis Properti Kos Iwan Kenrianto yang membahas “Penghasilan Aman, Pensiun Nyaman”. Selain seminar ada juga parade maskot yang mengikuti Business Mascot Competition di area exhibition yang memberikan ruang bagi peserta untuk menghadirkan hiburan menarik kepada pengunjung dan menambah keceriaan suasana pameran.

Sementara itu, area pameran juga terus menjadi pusat perhatian. Para pengunjung memiliki kesempatan untuk menjajaki peluang bisnis langsung dengan para exhibitor, mendapatkan informasi tentang berbagai konsep bisnis menarik, dan menjalin jaringan bisnis yang berpotensi dari berbagai industri seperti otomotif, makanan dan minuman, kesehatan, pendidikan, pelatihan, fintech, farmasi, properti, beauty, retail, laundry, home appliance, dan lain-lain.

Penyelenggaraan IFRA Business Expo 2023 ditutup dengan memberikan penghargaan kepada peserta sebagai apresiasi atas kreasi mereka dalam program awarding and gathering. Kategori nominasi penghargaan yang diberikan antara lain The IFBCC (IFRAPreneur Business Concept Competition) sebagai kompetisi edukasi bagi generasi muda dari seluruh mahasiswa di Indonesia untuk menampilkan konsep bisnis kewirausahaan terbaiknya. Tidak hanya itu, penghargaan juga diberikan untuk kategori-kategori lain seperti Best Deal untuk bisnis yang memiliki transaksi terbanyak, Best Booth dengan tampilan booth terbaik, Best Advertisement, Best Mascot yang terunik, dan Best Content (IFRA Content Clash) untuk konten paling menarik.

"Sudah diselenggarakan selama 21 tahun di tanah air, IFRA Business Expo 2023 tahun ini adalah bukti nyata semangat dan antusiasme dari seluruh peserta. Kami sangat senang melihat partisipasi aktif dalam mengambil peluang bisnis dan belajar dari para ahli. Ini adalah momen yang membuktikan bahwa IFRA terus menjadi wadah inspirasi dan kolaborasi perkembangan bagi dunia bisnis franchise dan lisensi di Indonesia," ujar Mega Khoriani, Project Manager IFRA Business Expo 2023.

Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Anang Sukandar juga menyatakan, “Melalui IFRA Business Expo tahun ini, telah terbentuk jejak dan peluang bisnis yang tidak terbatas. Kami dengan berbangga hati mengundang semua pihak yang ingin berinovasi dan bertumbuh dalam dunia bisnis untuk bersama-sama mengikuti perkembangan selanjutnya dengan berpartisipasi dalam acara IFRA.”

Tetap Terhubung Melalui Platform Online IFRA Business Expo 2023

Setelah berakhirnya pameran selama tiga hari Hall 5 - ICE BSD City, The 21st International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2023 masih dapat diikuti melalui platform online IFRA yang akan berlangsung hingga tanggal 25 September 2023. Dapatkan wawasan terkini, peluang bisnis, dan inspirasi langsung dari para ahli industri.

Para pelaku usaha, profesional, dan calon pengusaha diundang untuk terus meraih wawasan dan peluang bisnis melalui platform online IFRA. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, kunjungi situs resmi di www.ifra-indonesia.com dan mengikuti sosial media @ifra_expo. (*)