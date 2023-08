IFRA Business Expo 2023 Targetkan Transaksi 1,65 Triliun Rupiah

Iklan

Info Event - Bisnis waralaba (franchise) tetap menjadi salah satu jenis bisnis yang menjanjikan dan memiliki banyak peminat. Berdasarkan laporan Franchising Economic Outlook tahun 2023, data menunjukkan output bisnis franchise untuk aktivitas ekonomi secara total akan meningkat sebesar 4,2% menjadi menjadi $860,1 miliar pada tahun 2023, naik dari $825,4 miliar pada tahun 2022. Selain itu, diperkirakan bisnis franchise akan menambahkan sekitar 254.000 lapangan kerja pada tahun 2023. Dengan pertumbuhan sebesar 3%, total lapangan kerja dalam industri waralaba diprediksi akan mencapai 8,7 juta sehingga berperan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Melihat pertumbuhan tersebut, dalam upaya memperkuat jaringan usaha, peluang bisnis, dan mendapatkan perkembangan market terkini pada industri franchise, Dyandra Promosindo bersama Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) kembali menggelar The 21st International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2023 yang akan dilaksanakan pada 25 – 27 Agustus 2023 di Hall 5 - Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City dan dapat diakses secara online melalui ifra-indonesia.com mulai dari 25 Agustus 2023 hingga 25 September 2023.

Penyelenggaraan IFRA tahun ini mengangkat tema “Business Ideas to Inspire You” yang bertujuan untuk memberikan inspirasi dan ide bisnis inovatif bagi semua peserta. IFRA telah sukses diselenggarakan lebih dari 20 tahun di tanah air, di mana walaupun saat pandemi tetap terus melakukan inovasi mulai dari pameran virtual hingga hybrid. Hal ini membuktikan komitmen IFRA dalam menyediakan platform terbaik bagi para pengusaha untuk terus berkembang dan berinovasi.

IFRA Business Expo 2023 Hadirkan Ragam Program Pendukung

Rangkaian program menarik menjadi daya tarik utama untuk memeriahkan The 21st IFRA Business Expo 2023, di antaranya The 7th IFBCC (IFRAPreneur Business Concept Competition), Business Presentation, Celebpreneur Talkshow, Business Classroom, Retirees Seminar, Business Matching, Meet The Experts, IFRA Awards & Gathering, Interactive Quiz & Lucky Draw, Business Mascot Competition, serta program terbaru, Business Talkshow, IFRA Business Podcast, dan IFRA Content Clash.

IFRA 2023 menjadi platform yang tepat untuk business-minded visitors untuk membangun peluang, menginspirasi, untuk pelaku pengusaha yang baru mau memulai ataupun memperluas jangkauan bisnis. Hal ini juga di sampaikan oleh Anang Sukandar selaku Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), "Tahun ini adalah tahun ke-21 penyelenggaraan IFRA. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa dengan lebih dari 20 tahun kami selalu konsisten untuk mengembangkan industri waralaba Indonesia. IFRA ini merupakan wadah bagi ide-ide bisnis menjadi nyata. Dari IFRA ini kami harapkan tidak hanya menjadi pintu pembuka tapi juga untuk mencapai harapan, pertumbuhan, serta kolaborasi dan inspirasi bagi para pengusaha," ungkap Anang Sukandar.

Sementara itu, Direktur Utama Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung menyatakan, "Selama bertahun-tahun, Dyandra Promosindo dengan bangga telah menjadi bagian dari pertumbuhan industri waralaba. Melalui pameran ini kami bertekad untuk menginspirasi dan mengedukasi para calon pengusaha dalam industri waralaba. Dengan rangkaian program seperti celebpreneur talkshow, business presentation, meet the experts, dan lain-lain kami ingin terus menjadi sumber inspirasi yang mendorong potensi bisnis untuk berkembang."

Lebih lanjut, Vice President Micro Personal Loan Group Bank Mandiri, Puntuh Wijaya menyampaikan “IFRA 2023 sejalan dengan Mandiri yang membantu masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dengan menjalankan usahanya. Mandiri berpartisipasi di IFRA sebagai official financial services yang membantu menyalurkan berbagai jenis fasilitas kredit dan jasa perbankan (digital banking) kepada pebisnis maupun calon pebisnis (karyawan) yang ingin membuka usahanya di IFRA.”

IFRA Business Expo 2023 menargetkan lebih dari 55.000 visitors, 70 program bisnis, melibatkan lebih dari 35 jenis bisnis, serta mewadahi lebih dari 275 perusahaan dan 400 brands untuk berpartisipasi dan menargetkan transaksi senilai 1,65 Triliun Rupiah. Kemudian target pengunjung meliputi mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, calon pensiunan, dan terbuka bagi semua orang yang mencari peluang investasi yang menjanjikan.

Para pengunjung dapat hadir dengan membeli tiket senilai Rp60.000 per orang melalui website ifra-indonesia.com dan pengunjung juga dapat melakukan pembelian tiket secara langsung di Hall 5 - Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City saat acara berlangsung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang IFRA Business Expo 2023 dan pendaftaran, kunjungi situs resmi IFRA Indonesia di ifra-indonesia.com, serta ikuti akun Instagram @ifra_expo. (*)