IFRA x ICE 2025 Resmi Ditutup, Bersiap Lanjut ke Fase Kedua

Iklan

Info Event - Gelaran The 23rd International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) x Indonesia Culinary Expo (ICE) 2025 resmi ditutup pada 27 April lalu di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City. Selama tiga hari penyelenggaraan, pameran yang digagas Dyandra Promosindo bersama Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) ini berhasil mencuri perhatian ribuan pengunjung dan pelaku bisnis.

IFRA x ICE 2025 menghadirkan lebih dari 350 merek dari 240 perusahaan waralaba yang berasal dari beragam sektor industri, semua siap menjalin kemitraan dan memperluas jaringan bisnis. Keberhasilan ini menegaskan posisi IFRA sebagai ajang utama penggerak industri waralaba dan lisensi di tanah air. Tak hanya menjadi tempat bertemunya pemilik merek dan calon mitra, pameran ini juga mendorong semangat wirausaha dan memberi inspirasi bagi masyarakat luas untuk mulai membangun bisnis sendiri.

Baca juga: FLEI Business Show 2025 Dorong Pertumbuhan Bisnis

Sepanjang acara, IFRA x ICE 2025 berhasil menarik 13.932 pengunjung, baik secara langsung maupun daring, dengan total nilai transaksi yang menembus angka Rp300 miliar. Capaian ini membuktikan besarnya potensi industri waralaba sebagai kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Rangkaian program yang dihadirkan pun beragam dan inspiratif, mulai dari Business Talkshow, Youngpreneur Talks, Business Presentation, Live Cooking Demo, Culinary Talkshow, hingga sosialisasi dari Kementerian Perdagangan. Tak ketinggalan, ada pula Celebpreneur Talkshow, IFRA Awards and Gathering, IFRA Business Podcast, IFRA Content Clash, IFRA Poster Competition, Business Matching, Meet The Experts, kuis interaktif, Lucky Draw, hingga Business Mascot Competition. Semua program dirancang untuk memperkuat dominasi merek lokal serta memberikan wawasan mendalam tentang strategi pengembangan bisnis.

Salah satu peserta pameran, Hamdan dari Es Teh Indonesia Group, mengungkapkan antusiasmenya. “Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak peluang closing yang potensial. Karena itu, setiap kali ada IFRA, kami pasti ikut. Menariknya, sebagian besar calon mitra yang kami temui justru berasal dari luar Jawa, seperti Papua, Makassar, hingga NTB. Jadi, pameran ini benar-benar memperluas pasar kami, bukan hanya di Jakarta,” ujarnya.

Baca juga: Temukan Bisnis Impian di IFRA Business Expo x ICE 2025

Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Anang Sukandar, juga menyampaikan apresiasinya atas suksesnya penyelenggaraan IFRA tahun ini. Ia berharap IFRA tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi salah satu tonggak penguatan sektor waralaba Indonesia. “Antusiasme yang luar biasa tahun ini menunjukkan bahwa semangat kewirausahaan di Indonesia semakin kuat. Kami optimistis IFRA akan terus menjadi pendorong terciptanya lapangan kerja baru dan perluasan jaringan bisnis ke seluruh penjuru negeri,” tutur Anang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Senada dengan itu, Mega Khoriani selaku Project Manager IFRA x ICE 2025 turut mengungkapkan rasa syukurnya. “Respons positif dari peserta dan pengunjung menjadi bukti nyata bahwa minat terhadap industri waralaba semakin besar. Kami akan terus menghadirkan platform yang tidak hanya mempertemukan peluang, tetapi juga membangun masa depan bisnis Indonesia yang lebih kompetitif,” ujarnya.

Dengan keberhasilan pelaksanaan tahun ini, IFRA x ICE berkomitmen melanjutkan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan industri waralaba nasional serta membangun ekosistem bisnis yang mampu bersaing secara global. Perjalanan IFRA tahun ini akan berlanjut pada The 24th IFRA Business Expo yang dijadwalkan berlangsung pada 29–31 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Bagi masyarakat yang masih ingin mengeksplorasi peluang usaha, platform online IFRA di www.ifra-indonesia.com akan tetap dibuka hingga 31 Agustus 2025. Di sana, pengunjung dapat mengakses berbagai informasi tentang peluang franchise, profil perusahaan, rincian investasi, hingga estimasi pengembalian modal. Selain itu, tersedia juga fitur interaksi langsung dengan pemilik franchise untuk konsultasi lebih lanjut.

Untuk informasi dan pendaftaran, silakan kunjungi situs resmi IFRA Indonesia di www.ifra-indonesia.com atau ikuti akun Instagram @ifra_expo. (*)