Temukan Bisnis Impian di IFRA Business Expo x ICE 2025

Info Event - Ajang pameran waralaba dan lisensi terbesar di Indonesia, The 23rd International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA), kembali hadir tahun ini dengan gebrakan baru. Diselenggarakan pada 25–27 April 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, pameran ini juga dapat diakses secara virtual mulai 25 April hingga 31 Agustus 2025 melalui situs resmi www.ifra-indonesia.com.

Berlangsung di bawah kolaborasi Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Dyandra Promosindo, IFRA tahun ini mengangkat tema “From Essential Ingredients to Extraordinary Opportunities”. Sebanyak lebih dari 350 merek dari 29 industri bisnis akan memamerkan peluang kemitraan dan investasi yang menjanjikan—mulai dari sektor kuliner, pendidikan, kecantikan, hingga teknologi.

Industri waralaba dan lisensi di Indonesia terus menunjukkan geliat yang positif. Data dari AFI menunjukkan bahwa sejak 2019, sektor ini tumbuh rata-rata 10–15% per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor makanan dan minuman. Momentum ini diyakini menjadi potensi besar dalam memperluas jaringan bisnis serta memperkuat perekonomian nasional.

Dalam konferensi pers yang digelar pada 16 April lalu, Septo Soepriyatno, Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, menegaskan pentingnya memperkuat ekonomi domestik melalui perluasan basis wirausaha. “Kementerian Perdagangan menyambut baik dan mendukung penuh penyelenggaraan IFRA x ICE 2025 sebagai upaya mendorong kewirausahaan berbasis waralaba untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujarnya.

Berbekal kesuksesan tahun sebelumnya, IFRA 2025 hadir lebih besar lewat kolaborasi dengan Indonesia Culinary Expo (ICE). Kolaborasi ini melahirkan format baru bertajuk IFRA Business Expo x ICE 2025, yang menampilkan lebih dari 240 peserta dengan berbagai produk unggulan dan peralatan inovatif di bidang kuliner.

Tak hanya menjadi ajang pameran, IFRA x ICE juga akan menjadi ruang berbagi ilmu dan inspirasi. Rangkaian program seperti seminar, talkshow, business matching, Live Cooking Demo, hingga Youngpreneur Talks siap memberikan wawasan dan semangat baru bagi calon wirausahawan dan investor.

“Pameran ini menjadi platform kelas dunia yang membuka akses luas bagi siapa pun yang ingin menjajaki bisnis waralaba. Pengunjung bisa menemukan peluang investasi sesuai minat dan tujuan mereka,” ucap Anang Sukandar, Ketua Umum AFI.

Sementara itu, Daswar Marpaung, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, menaruh harapan besar agar IFRA x ICE bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan ekspansi bisnis waralaba hingga ke level internasional.

Tahun ini, IFRA x ICE 2025 menargetkan lebih dari 25.000 pengunjung. Tiket masuk dibanderol seharga Rp60.000, dapat dibeli secara online di situs ifra-indonesia.com, maupun langsung di lokasi acara. Promo Buy 1 Get 1 tersedia hingga 24 April 2025, serta potongan harga 50% khusus untuk ASN, TNI dan Polri, tenaga medis, dan guru selama acara berlangsung.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs www.ifra-indonesia.com atau ikuti Instagram resmi di @ifra_expo. (*)