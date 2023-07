Artotel Group Kolaborasi dengan RANS Nusantara FC dan RANS PIK Basketball

Iklan

Info Event — ARTOTEL Group mengumumkan kolaborasi dengan salah satu klub sepak bola dan bola basket ternama di Indonesia, RANS Nusantara Football Club (RFC) dan RANS PIK Basketball Club (RPC), dengan menjadi mitra resmi penyediaan akomodasi untuk RFC & RPC mulai bulan Juli 2023 hingga Oktober 2024.

Kolaborasi ini menjadi salah satu terobosan baru yang dilakukan ARTOTEL Group sebagai perusahaan yang bergerak di industri hospitality Indonesia dan mengusung gaya hidup masa kini. Hotel-hotel yang berada di jaringan hotel ARTOTEL Group kini telah menjadi akomodasi pilihan para atlet karena memiliki spesifikasi fasilitas kamar serta makanan dan minuman tertentu untuk menunjang kesejahteraan dan kesehatan mereka. Melalui program kolaborasi ini ARTOTEL Group akan menyediakan berbagai fasilitas hotel untuk para atlet RFC dan RPC pada setiap pertandingan di kota - kota jaringan hotel ARTOTEL Group berada, yaitu di Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Kerja sama ini akan berlangsung selama satu musim, dari Juli 2023 hingga April 2024 untuk RFC berlangsung dan dari September 2023 hingga Oktober 2024 untuk RPC.

Eduard Rudolf Pangkerego, Chief Operating Officer (COO) ARTOTEL Group mengatakan “Kolaborasi ini menjadi momen bersejarah bagi kami sebagai pelaku industri perhotelan karena ARTOTEL Group bisa berkontribusi dan memberikan dukungan untuk industri Olahraga Indonesia. Kami berharap dengan fasilitas lengkap yang kami berikan kepada para atlet, yaitu kamar yang nyaman dan bersih serta dilengkapi dengan fasilitas makanan dan minuman yang disesuaikan dengan diet sehat para atlet dapat meningkatkan kesejahteraan para atlet serta meningkatkan prestasi RFC dan RPC untuk menjadi Klub Sepakbola dan Bola Basket andalan Indonesia.”

Raffi Ahmad, juga turut menanggapi dengan mengatakan “kemitraan antara ARTOTEL Group dengan RANS Nusantara FC (RFC) dan RANS PIK Basketball Club (RPC) merupakan kolaborasi yang sangat sempurna, karena saya juga ingin memberikan kenyamanan, semangat dan kegembiraan bagi para seluruh atlet RANS, dan pastinya membuat atlet di RANS Nusantara FC (RFC) dan RANS PIK Basketball Club (RPC) semakin jago bertanding dan dapat meningkatkan prestasi karena fasilitas yang top mantap is the best telah di berikan oleh ARTOTEL Group.” (*)