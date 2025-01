Kolaborasi Re(Kreasi) Lokal, Promosi Gim Indonesia di Jaringan Hotel Artotel

Iklan

Info Event - Suasana liburan Natal dan Tahun Baru kali ini terasa lebih istimewa dengan hadirnya program kolaborasi unik antara Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) dan Artotel Group. Melalui program bertajuk Re(Kreasi) Lokal, para tamu di jaringan hotel Artotel dapat menikmati pengalaman bermain gim lokal buatan Indonesia tanpa biaya tambahan. Program ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap industri kreatif Indonesia, khususnya subsektor gim, yang diluncurkan setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 30 Desember 2024 di ARTOTEL Thamrin Jakarta.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Plt. Sesmenekraf/Sestama Bekraf, Dessy Ruhati, bersama Direktur PT Artotel Indonesia, Eduard Rudolf Pangkerego. Program Re(Kreasi) Lokal menghadirkan fasilitas satu set PlayStation 5 lengkap dengan berbagai gim lokal yang telah dikurasi khusus, seperti Knight vs Giant: The Broken Excalibur, Petit Island, dan A Space for The Unbound. Fasilitas ini tersedia di kamar tipe terbaik atau ruang publik hotel, seperti lobi, sehingga tamu dapat bermain sepuasnya selama menginap.

“Kami berharap program ini dapat memberikan eksposur lebih besar kepada gim lokal Indonesia, menciptakan nilai tambah, dan mendorong inovasi para pelaku industri kreatif. Ini adalah langkah kecil menuju visi Indonesia sebagai pusat kreatif dunia,” ujar Dessy Ruhati.

Program Re(Kreasi) Lokal akan tersedia di beberapa hotel Artotel Group, termasuk ARTOTEL Thamrin Jakarta, ARTOTEL TS Suites Surabaya, ARTOTEL Sanur Bali, ROOMS Inc D’Botanica Bandung, dan ROOMS Inc Semarang.

Mendorong Industri Kreatif Indonesia

Eduard Rudolf Pangkerego, Direktur PT Artotel Indonesia, menyampaikan antusiasmenya terhadap kerja sama ini. “Kami bangga dapat mendukung sektor ekonomi kreatif, khususnya gim. Harapan kami, kolaborasi ini menjadi awal dari berbagai program besar lainnya yang dapat memajukan industri kreatif Indonesia,” katanya.

Shafiq Husein, Presiden Asosiasi Game Indonesia, juga mengapresiasi langkah ini. “Program ini menjadi milestones penting bagi developer gim Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita memiliki gim berkualitas dengan genre dan gaya beragam,” ungkapnya.

Selain itu, Kemenekraf dan Artotel Group juga meluncurkan aplikasi Jalan Jalan Lokal (JJL) sebelumnya pada 20 Desember 2024. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung digitalisasi pelaku ekonomi kreatif lokal, memperkuat kolaborasi bisnis, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok industri perhotelan.

Mainkan Gim Lokal Mulai 1 Januari 2025

Program Re(Kreasi) Lokal resmi dapat dinikmati tamu mulai 1 Januari 2025. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi artotelwanderlust.com. Mari rayakan semangat kolaborasi dan kreatifitas dengan mengenal gim lokal Indonesia lebih dekat! (*)