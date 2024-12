Inovasi dan Penghargaan di Artotel Group Leaders Summit 2024

Dengan dihadiri oleh 150 peserta, termasuk Board of Directors Artotel Group, partner, General Manager, dan Hotel Manager dari berbagai brand hotel seperti ARTOTEL, DAFAM, MAXONE, KYRIAD, dan ROOMS INC, acara ini fokus pada pemutakhiran bisnis, strategi, dan target tahun 2025, baik untuk bisnis hotel maupun program loyalitas Artotel Wanderlust.

Eduard Rudolf Pangkerego, Chief Operating Officer Artotel Group, menyatakan, “AGLS adalah acara tahunan penting untuk mempersiapkan strategi bisnis ke depan. Tahun ini, tema yang diusung adalah ‘Leading Change for the Better Tomorrow’ yang membahas strategi hotel dalam menjalankan program ESG (Environment, Social, Good Governance) untuk keberlanjutan bisnis hotel.”

Kegiatan AGLS 2024 dimeriahkan dengan talkshow dan master class yang diisi oleh beberapa pimpinan perusahaan ternama dan pembicara terkenal, James Gwee. Presentasi dari beberapa Board of Director Artotel Group memberikan wawasan mengenai strategi bisnis yang akan diterapkan pada tahun mendatang. Acara ini diakhiri dengan gala dinner yang spektakuler, pemberian penghargaan kepada para pemimpin yang inovatif dan berprestasi, serta penampilan musik dari guest star Padi Reborn.

Sebagai bentuk apresiasi, Artotel Group memberikan berbagai penghargaan kepada pemimpin hotel yang memiliki performa unggul sepanjang tahun 2024, dengan kategori antara lain:

Best General Manager of The Year: Andre Harso Binawan, General Manager of ARTOTEL Yogyakarta

Best Hotel of The Year: ARTOTEL Sanur Bali

Rookie of The Year: Firza Destrian, Hotel Manager of DAFAM Express Jaksa Jakarta

Best Mentor of The Year: Iman Tegih Setiawan, General Manager of ARTOTEL Suites Bianti Yogyakarta

Most Supportive Leader of The Year: Bambang Pramusinto, General Manager of KYRIAD Muraya Aceh

Excomm of The Year: Yuli Arlina, Executive Assistant Manager of ARTOTEL Sanur Bali & Dahyar Fauzi, Director of Room of ARTOTEL Gelora Senayan Jakarta

Best ESG Initiative of The Year: de Braga Bandung by ARTOTEL

Transformation Recognition Award: Andreas Kahl, General Manager of Mangkuluhur ARTOTEL Suites

Most Progressive Revenue: ARTOTEL Gelora Senayan Jakarta

Most Progressive GOP Performance: ARTOTEL Gelora Senayan Jakarta

Best Occupancy of The Year: MAXONE Premier Melawai

Highest Wanderlust Member Acquisition of The Year: ARTOTEL Batam

Highest Wanderlust Turnover Revenue vs Target: ROOMS INC d’Botanica Bandung

Best Quality Standard Audit Performance: ARTOTEL Batam

Best Reputation Management - ARTOTEL: The Reiz Suites, ARTOTEL Curated

Best Reputation Management - DAFAM: Vasaka Hotel Jakarta

Best Reputation Management - MAXONE: ALL NITE & DAY Kebon Jeruk Jakarta

Best Reputation Management - KYRIAD: KYRIAD Muraya Aceh