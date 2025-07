HR Asia Awards 2025: BCA Kembali Catatkan Prestasi

Iklan

Info Event - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang HR Asia Awards 2025. BCA dinobatkan sebagai salah satu “HR Asia Best Companies to Work for in Asia” untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, sekaligus menerima penghargaan “HR Asia Most Caring Companies Award”.

Penghargaan ini diberikan oleh Business Media International kepada perusahaan-perusahaan di Asia yang memiliki praktik manajemen SDM unggulan, budaya kerja positif, dan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi.

Direktur BCA, Lianawaty Suwono, menyampaikan bahwa pencapaian ini mencerminkan komitmen BCA dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa budaya kerja yang positif mendorong performa perusahaan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Proses penilaian HR Asia Awards dilakukan melalui evaluasi ketat, termasuk survei internal terhadap karyawan berdasarkan tiga aspek: CORE (Collective Organisation for Real Engagement), SELF (Heart, Mind, Soul), dan GROUP (Think, Feel, Do). Hasilnya, BCA mencatat tingkat keterlibatan dan kepuasan karyawan yang melampaui rata-rata industri.

Selain HR Asia Awards, BCA juga menyabet sejumlah penghargaan lain di bidang pengelolaan SDM, seperti Indonesia Human Capital Awards 2025 (IHCA), Global CCU Awards, dan Employee Experience Awards Indonesia.

Dengan lebih dari 27.000 karyawan dan 41 juta nasabah aktif, BCA terus memperkuat komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan dan pengembangan SDM berkelanjutan melalui program dan kebijakan yang menempatkan manusia sebagai aset utama perusahaan.