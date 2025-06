Gudang Buku Keliling OOTB Hadir di 7 Kota Indonesia

Iklan

Info Event - Gerakan literasi nasional Out of the Boox (OOTB) kembali menghadirkan event tahunan bertajuk Gudang Buku Keliling (GBK). Diselenggarakan mulai 20 Juni hingga 15 Juli 2025, acara ini akan digelar di tujuh kota: Jakarta, Cirebon, Purwokerto, Sidoarjo, Malang, Kediri, dan Medan.

Mengusung semangat “membawa gudang buku ke kota Anda”, OOTB GBK 2025 menghadirkan lebih dari 20 juta buku dari berbagai genre seperti buku anak, fiksi, nonfiksi, edukasi, politik, pengembangan diri, parenting, horor, komik, hingga buku internasional. Tak hanya buku, tersedia juga mainan edukatif dan alat tulis (ATK) dari ratusan penerbit nasional dan internasional.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Mizan Group bersama lebih dari 50 penerbit Indonesia dan 30 komunitas lokal. Ragam aktivitas pendukung pun disiapkan di setiap kota, antara lain:

Book Talk bersama Bentang Pustaka dan komunitas di Jakarta

Diskusi literasi bersama IKAPI

Book Talk oleh Penerbit CDS dan Penerbit Buku Aku

Lomba mewarnai anak bersama Penerbit Erlangga

Fashion show anak bersama Cattleya DayCare di Cirebon

Pekan Ceria Kampung Dongeng untuk keluarga

Workshop biola oleh Komunitas Gartentone yang bisa diikuti semua usia

OOTB GBK 2025 juga hadir dengan berbagai promo menarik, seperti beli 4 buku bayar 3, paket 3 buku hanya Rp100.000, hingga diskon sampai 60 persen.

Di balik perayaan literasi ini, terselip misi besar yaitu menumbuhkan minat baca dan melawan pembajakan buku. Data APJII 2024 mencatat bahwa 89,44% dari total 221 juta penduduk Indonesia terkoneksi internet lewat smartphone. Namun sayangnya, menurut UNESCO, indeks minat baca Indonesia masih sangat rendah: hanya 0,001 persen atau 1 dari 1.000 orang yang gemar membaca.

Sementara itu, laporan World’s Most Literate Nations oleh Central Connecticut State University pada 2016 menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61 negara, di bawah Thailand dan di atas Botswana.

OOTB percaya, upaya membangun budaya baca harus dilakukan secara kolaboratif. Dukungan dari pemerintah, komunitas, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas adalah kunci dalam membangun generasi yang literat, kritis, dan menghargai karya asli.

Untuk informasi lengkap jadwal dan lokasi acara, serta daftar kegiatan dan promo terbaru, masyarakat dapat mengikuti akun resmi Out of the Boox di media sosial. (*)