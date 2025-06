Winston dan William Utomo IDN Wakili RI di EY 2025

Iklan

Info Event - Dua bersaudara asal Surabaya, Winston dan William Utomo, kembali menorehkan prestasi membanggakan di panggung internasional. Kali ini, mereka menjadi delegasi resmi Indonesia dalam ajang prestisius EY World Entrepreneur Of The Year™ 2025 yang digelar di Monte Carlo, Monaco, pada 3–6 Juni 2025. Sebuah pencapaian yang tak hanya mengukuhkan eksistensi IDN sebagai kekuatan baru di industri teknologi dan media, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia dalam percaturan wirausaha global.

Dalam atmosfer hangat yang dipenuhi semangat inovasi dan kolaborasi, EY World Entrepreneur Of The Year™ menghadirkan para pemimpin bisnis visioner dari 43 negara dan teritori. Mereka datang membawa cerita, nilai, dan solusi atas tantangan dunia masa kini. Acara ini secara resmi dibuka oleh Pangeran Albert II, yang menyampaikan pesan penuh makna tentang pentingnya peran pengusaha dalam menciptakan perubahan.

“Entrepreneurs are not only economic drivers, they are problem solvers, innovators, and hope builders,” ujar Pangeran Albert II. “In a world facing global challenges, your ideas and leadership matter more than ever.”

Dalam sesi penghargaan, Winston Utomo, CEO IDN, menyampaikan rasa bangga dan tanggung jawab yang besar atas kepercayaan ini. “Merupakan kehormatan bagi kami untuk mewakili Indonesia. Penghargaan ini menjadi dorongan moral untuk terus menciptakan inovasi berbasis teknologi, memberdayakan generasi muda, dan berkontribusi aktif terhadap Indonesia yang lebih baik,” ucap Winston.

Sementara itu, sang adik sekaligus COO IDN, William Utomo, menegaskan visi mereka untuk membawa identitas lokal ke panggung global. “Kami percaya potensi Indonesia sangat besar. IDN akan terus bekerja keras membangun dampak yang bersifat global namun tetap mencerminkan akar budaya lokal,” ujarnya.

Misi Besar dari Timur

Bermula dari Surabaya pada 8 Juni 2014, IDN didirikan dengan semangat membangun ekosistem media yang inklusif dan relevan bagi generasi muda Indonesia. Dalam satu dekade, perusahaan ini berkembang menjadi consumer technology platform dengan lebih dari 70 juta pengguna aktif bulanan, mencakup berbagai lini bisnis mulai dari media digital, ekonomi kreator, hiburan, hingga livestreaming.

Portofolio IDN kini mencakup 18 unit bisnis seperti IDN Times, Popbela, Popmama, GGWP, Duniaku, Yummy, IDN Pictures, JKT48, Saweria, Boss Creator, FORTUNE Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, IDN juga mendirikan organisasi nirlaba seperti IDN Research Institute dan IDN Foundation, yang memperkuat komitmen mereka terhadap dampak sosial dan riset independen.

Keikutsertaan Winston dan William di EY World Entrepreneur Of The Year™ bukan sekadar seremoni internasional, melainkan validasi terhadap strategi bisnis mereka yang visioner namun membumi. Mereka menjadi wajah baru wirausahawan Indonesia—muda, digital-native, dan punya misi sosial kuat.

Relevan Secara Global, Berakar secara Lokal

Dalam lanskap bisnis yang terus berubah, keberhasilan IDN menjadi bukti bahwa inovasi dan keberanian melawan arus bisa melahirkan peluang baru. IDN bukan hanya media, tetapi juga komunitas, kanal ekspresi, dan penggerak budaya pop anak muda Indonesia. Dengan kemampuan menggabungkan teknologi, konten, dan kekuatan komunitas, IDN menjelma menjadi rumah digital bagi generasi Millennial dan Gen Z.

EY World Entrepreneur Of The Year™ 2025 menjadi panggung istimewa bagi Indonesia, yang diwakili oleh dua sosok inspiratif yang menjadikan teknologi sebagai alat pemberdayaan. Winston dan William bukan hanya membawa nama perusahaan, tapi juga semangat Indonesia yang progresif dan berdaya saing tinggi.

Seiring langkah mereka menembus batas global, kisah ini menjadi pengingat bahwa dari tanah air yang sederhana bisa lahir inovator kelas dunia, dan bahwa mimpi besar bisa dirajut dari identitas lokal yang kuat. (*)