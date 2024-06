IPB University Gelar Festival Air Indonesia 2024: Menggali Potensi Ekonomi Biru Berbasis Penilaian Ekosistem Pesisir

Talk show Festival Air Indonesia IPB University menjadi ajang diskusi interaktif yang membahas topik keberlanjutan dan konservasi ekosistem perairan, baik darat maupun laut, dengan fokus khusus pada kawasan pesisir. Rangkaian kegiatan ini mendukung tercapainya visi Sustainable Development Goals (SDGs) 14 (Life Below Water), SDGs 15 (Life on Land), visi Indonesia EMAS 2045, serta strategi Blue Economy. Talkshow ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Non-Governmental Organization (NGO), dan akademisi dalam upaya menjaga, melestarikan, serta mengelola sumber daya perairan untuk mendukung tercapainya ekonomi biru yang optimal di Indonesia.

Baca Juga: 17 PTN yang Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK SNBT 2024

Para pembicara dalam acara ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berkompeten di bidangnya. Dr. Kusdiantoro, S.Pi., M.Sc., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kelautan dan Perikanan, Wahyu Wijayanto, S.IP., M.A., Direktur Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas, serta Dr. M. Arsyad Al Amin, M.Si., Head of Policy, Community Empowerment and Institution Department of CCMRS IPB University. Diskusi dipandu oleh Intan Rabiyanti, S.Pi., M.Si., seorang spesialis konservasi pesisir dan laut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Diskusi dalam talk show ini menghasilkan beberapa poin penting mengenai konsep ekonomi biru, yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung perekonomian. Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan baik dari sisi eksternal maupun internal yang harus dihadapi. Masyarakat, khususnya generasi muda, harus mampu mengatasi tantangan tersebut.

Peran universitas dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta ekonomi biru melalui penelitian dan pendidikan juga ditekankan sebagai kunci untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan ekonomi biru di Indonesia. Festival Air Indonesia 2024 yang digelar oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University melalui talkshow ini, berhasil memberikan wawasan mendalam serta inspirasi bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya perairan di Indonesia. (*)