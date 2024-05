Deep and Extreme Indonesia 2024: Ajang Terbesar Olahraga Ekstrem dan Petualangan di Asia Resmi Dibuka

DXI 2024 mengusung tema "Edge of Tomorrow: Dive Into the Depth of Extreme Sports", bertujuan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Pameran ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan dan memperluas industri olahraga ekstrem di Indonesia, tetapi juga membuka pasar baru untuk memperkuat industri wisata Indonesia.

Sinergi Olahraga Ekstrem dan Pariwisata

Vinsensius Jemadu menekankan pentingnya hubungan antara olahraga ekstrem dan industri pariwisata di Indonesia. “Sebagai negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia menawarkan beragam tempat yang ideal untuk praktik olahraga ekstrem seperti surfing, diving, dan kegiatan lainnya,” ujar Vinsensius dalam upacara pembukaan DXI 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Ia berharap, DXI dapat menjadi platform efektif untuk mempromosikan potensi pariwisata Indonesia dalam bidang olahraga ekstrem, sejalan dengan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendorong wisatawan berkualitas.

Presiden Direktur Dyandra Event Solutions, Michael Bayu Sumarijanto, menyatakan bahwa DXI 2024 dapat memberikan dukungan signifikan terhadap pariwisata di Indonesia. “DXI 2024 bertujuan menjadi platform promosi efektif bagi industri olahraga air, ekstrem, dan outdoor lifestyle, serta memperkenalkan potensi wisata alam Indonesia yang kaya dan menantang,” ucap Bayu. Ia berharap, pameran ini menjadi wadah bagi para stakeholder untuk bertukar informasi dan ide terkait olahraga ekstrem, yang pada akhirnya meningkatkan minat dan jumlah wisatawan, baik lokal maupun internasional.

Kehadiran Lebih dari 150 Exhibitor dan 30.000 Pengunjung

DXI 2024 diikuti oleh lebih dari 150 exhibitor dari berbagai komunitas dan industri pendukung olahraga ekstrem. Tahun ini, DXI menargetkan kehadiran lebih dari 30.000 pengunjung dan transaksi sebesar 12 miliar rupiah selama empat hari pameran. “Kami berharap, DXI 2024 dapat menciptakan sinergi kuat antara pelaku industri, komunitas, dan pemerintah dalam memajukan sektor olahraga ekstrem dan pariwisata Indonesia,” jelas Bayu.

Project Manager DXI 2024, Aquila Sumampouw, menyebutkan berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan pameran ini. Pengunjung dapat menikmati talk show dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Bucek, Ramon Y Tungka, dan Arbain Rambey, serta mencoba berbagai demonstrasi olahraga air dan ekstrem seperti Surf-skate Indoor Park yang pertama kali diadakan sejak DXI 2023.

Selain itu, pengunjung juga bisa merasakan Scuba Experience di Tank Besar, Test Ride Motor Adventure, hingga pertunjukan Mermaid Show. DXI 2024 juga memberikan penghargaan kepada tokoh dan komunitas inspiratif melalui DXI Award 2024. Penghargaan ini termasuk kategori Achievement kepada Nikita Fima Atriyu atas prestasinya di Freedive, dan kepada komunitas Wanadri atas prestasi dalam Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara.

Community Camp dan Lomba Fotografi

Sebelum pameran utama, DXI 2024 mengadakan Community Camp sebagai pre-event pada awal Mei, diikuti oleh lebih dari 250 peserta dari berbagai komunitas. Acara ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan mempererat persahabatan antar komunitas olahraga air dan ekstrem. Selain itu, DXI 2024 juga mengadakan lomba fotografi bertema adventure dengan grand prize menarik.

Tiket dan Informasi Lebih Lanjut

Tiket pameran Deep and Extreme Indonesia (DXI) 2024 dapat dibeli melalui website ticket.dyandraeventsolutions.com atau langsung di loket tiket di Hall A JCC Senayan. Tiket dijual dengan harga Rp50.000 untuk Daily Pass dan Rp150.000 untuk 4 Days Pass. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan petualangan ekstrem dan mendalam di DXI 2024! (*)