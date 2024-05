Dukung Olahraga Ekstrem, Dyandra Event Solutions Gelar Deep and Extreme Indonesia (DXI) 2024

Iklan

Info Event - Deep and Extreme Indonesia (DXI) adalah pameran gaya hidup petualang dan industri pendukungnya yang terbesar di Asia. Tahun ini DXI 2024 akan digelar pada 30 Mei - 2 Juni 2024 di Hall A- B, Jakarta Convention Center (JCC), dengan tema "Edge of Tomorrow: Dive Into the Depth of Extreme Sports." Tema ini mencerminkan semangat eksplorasi dan keberanian dalam olahraga ekstrem, serta memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung. DXI bertujuan tidak hanya memperkenalkan dan memperluas industri olahraga ekstrem tetapi juga membuka pasar baru untuk memperkuat industri wisata di Indonesia.

Michael Bayu Sumarijanto, Presiden Direktur Dyandra Event Solutions, menyatakan bahwa DXI 2024 bukan sekedar pameran, tetapi juga panggung bagi industri olahraga ekstrem dan air di Indonesia. DXI 2024 merupakan bentuk komitmen Dyandra Event Solutions untuk mendukung program pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata di Indonesia.

"Kami sangat bersemangat untuk memperkenalkan tema acara ini, Edge of Tomorrow: Dive Into the Depth of Extreme Sports, yang mencerminkan semangat eksplorasi, keberanian, dan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi diri dalam olahraga ekstrem," ucap Michael Bayu dalam acara konferensi pers DXI, Rabu (15/5/2024).

Project Manager DXI 2024, Aquila Sumampouw, menambahkan bahwa pameran tahun ini berfokus untuk membantu mengembangkan aktivitas olahraga ekstrem dengan merangkul berbagai komunitas di Indonesia. DXI 2024 diharapkan menjadi wadah untuk saling bertukar informasi antar komunitas dan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para peserta yang datang.

“DXI 2024 menciptakan pengalaman yang mendalam dan beragam bagi pengunjung dan memperluas jaringan komunitas dari berbagai jenis olahraga ekstrem. Kami berharap partisipasi yang tinggi dari para pecinta extreme sport dan outdoor lifestyle untuk mendukung acara ini,” jelasnya.

Ketua Umum Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia, Arief Yudo Wibowo, menyambut baik penyelenggaraan pameran DXI 2024. Menurutnya, DXI 2024 memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri wisata selam di Indonesia. Kerjasama antara industri selam dan olahraga ekstrem lainnya memiliki potensi besar untuk saling mendukung dan memperluas pasar.

Perwakilan dari Komunitas Surfskate, Gemalla Carrissa, juga menyambut baik penyelenggaraan DXI 2024 dengan fokus utama menggandeng komunitas. Menurutnya, pameran DXI bisa menjadi wadah bagi komunitas untuk berbagi pengalaman tentang keindahan alam di Indonesia melalui olahraga surfskate.

Dalam event ini, BRImo sebagai pendukung acara menawarkan berbagai promosi menarik seperti special price tiket on the spot Rp1 menggunakan QRIS BRImo, diskon 30% untuk pembelian tiket online, dan promo di booth BRI berhadiah voucher belanja hingga smartphone. “Saat ini BRImo semakin menjadi pilihan masyarakat dalam penggunaan layanan perbankan digital. Namun, kami perlu terus menyuarakan kepada masyarakat agar merasakan langsung pengalaman perbankan yang mudah dan serba bisa dalam satu aplikasi, BRImo,” ujar Roma Jaka Permata Simanjuntak, Division Head of Marketing Communication Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sebelum pameran, telah diadakan DXI Community Camp pada 4-5 Mei 2024 di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Acara ini menghadirkan beragam aktivitas seperti surfskate, memancing, stand up paddling, kayaking, e-mountain bike, dan motor adventure. Tujuannya adalah memberikan pengalaman tak terlupakan serta menjadi wadah bagi komunitas pecinta olahraga ekstrem untuk berkumpul dan berbagi ide.

DXI 2024 menargetkan lebih dari 100 exhibitor ternama dari dalam maupun luar negeri, dengan target pengunjung mencapai 20.000 orang. Program baru seperti Motorbike Test Ride akan memperkaya pengalaman peserta dan pengunjung. Selain itu, acara ini juga menjadi platform untuk edukasi dan inspirasi melalui berbagai program pendukung seperti Mermaid Show, SCUBEX, talk show, lomba fotografi bertema adventure, Surfskate Park, Grand Doorprize, dan DXI Award.

Pembelian tiket pameran DXI 2024 dapat dilakukan mulai 15 Mei 2024 melalui website resmi. Promo Buy 1 Get 1 untuk tiket Daily Pass dan 4 Days Pass juga tersedia pada periode tertentu. (*)