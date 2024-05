PergiKuliner Festival Zaman Now Hadir di Cibubur Junction, Ini Daftar Tenantnya

Iklan

Info Event - Para pecinta kuliner, persiapkan diri untuk perjalanan kuliner terbesar tahun ini! PergiKuliner, platform kuliner terdepan di Indonesia, mengumumkan PergiKuliner Festival Zaman Now, sebuah festival kuliner yang tak boleh dilewatkan, akan hadir di Cibubur Junction. Festival ini menjanjikan 12 hari penuh kelezatan, dimulai dari tanggal 1 hingga 12 Mei 2024, dengan lebih dari 30 stan kuliner ternama dari seluruh penjuru negeri.

"Kami sangat antusias untuk menghadirkan PergiKuliner Festival Zaman Now di Cibubur Junction," ujar Oswin, CEO PergiKuliner, yang tampak semangat. "Festival ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pengalaman kuliner terbaik bagi pecinta makanan di Indonesia. Kami ingin para pengunjung merasakan puluhan hidangan kekinian dalam satu lokasi, sambil menikmati berbagai aktivitas seru lainnya."

Lebih dari 30 stan kuliner menanti pengunjung dengan hidangan-hidangan yang menggugah selera. Mereka adalah Asinan & Rujak Juhi Pa Tata, Bakso Goreng Bobo, Bakwan Malang & Batagor Jofa, BBS Bungeoppang, Cakwe Master, Chi Cong Fan & Kue Medan Pak Karim, Crystal Goolaalee, Cumi Sindut, Es Asgar, Es Tebu Indonesia, Eternally Dessert, Gorea, Hashi Gyoza, dan Hello Scowp. Juga ada Kue Cubit & Ape AA, Kue Lekker Arjuna, Kwetiau Goreng 73, Mie Ayam Ijo & Mie Kocok Bandung De Java, Mieget Banglades, Nasi Gandul & Rawon Bu Lina, Naumysweet, Pempek Metro Atom 99, Sate Taichan Tikungan, Siomay Lim 88, Spicy Yakiniku, Steak Ayam Nusantara, Street Food by Sindut, Sweet Memory, Temu Kamu Coffee And Eatery, Yeri Dessert, dan Ziah Tacosushi.

Tidak hanya itu, PergiKuliner Festival Zaman Now juga menawarkan berbagai aktivitas dan promo menarik. Dapatkan merchandise gratis dengan berbagi momen kuliner ke Grup Whatsapp. Nikmati hiburan musik dan pertunjukan seni yang akan memeriahkan suasana festival.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bersenang-senang bersama keluarga dan teman di festival kuliner terbesar di Cibubur Junction! Rasakan sensasi kuliner kekinian, sambil menikmati hiburan yang menghibur dan mendapatkan promo spesial hanya di PergiKuliner Festival Zaman Now! (*)