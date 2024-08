Rayakan Kemerdekaan dengan Kuliner Nusantara di PergiKuliner Festival Spesial Kemerdekaan!

Iklan

Info Event - Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, PergiKuliner mengundang Anda untuk merayakannya dengan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Acara PergiKuliner Festival Spesial Kemerdekaan akan digelar di Main Atrium Mall Pluit Village, mulai tanggal 14 hingga 25 Agustus 2024, dari pukul 10 pagi hingga 10 malam setiap harinya. Di sini, Anda dapat menikmati beragam hidangan Nusantara yang disajikan oleh lebih dari 40 tenant, sambil menikmati suasana kebersamaan dalam perayaan ini.

Oswin, CEO PergiKuliner, menyampaikan, “Melalui PergiKuliner Festival Spesial Kemerdekaan, kami ingin merayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan cara yang unik dan bermakna, yaitu melalui kekayaan kuliner Nusantara. Kami berharap acara ini dapat menarik minat masyarakat untuk menikmati beragam cita rasa dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi setiap pengunjung yang hadir.”

Tenant-tenant yang akan meramaikan festival ini antara lain AB Kebab Mayestik, Bakso Goreng Bobo, Bakwan Malang & Batagor Jofa, Bungeoppang Chingu, Cakwe Master, Cheese Coin Matsuri, Chicongfan 99, Es Krim Uncle, Es Teh Poci, Helen Kuotie, Jeruk Peras Orange, Kerak Telor Bunda Indri, Koko Kerang 168, Kopyor Pyur, Luvmesweets, dan Mie Ayam Bangka M Yusuf.

Selain itu juga ada Minimelts, Misnow, Nodayry, Pancong Lumer Jawara, Pempek Metro Atom99, Pisang Kribs & Cendol Susu Cinnamon, Pisang Madu Pasti, Rumah Mangga Bunda Indri, Sate Padang Sutan Mudo Biaro, Serabi Royal, Serabi Solo Ujung Notosuman's & Telur Gulung Raja, Siomay Bintang 188 Itc Mangga Dua, Soes Legend Semarang & Cemilan Semarang, Soratako Takoyaki & Okonomiyaki, Tahu Gejrot Arjuna, Go! Bungeoppang, Tahu Kriuk Yes, Tanghulu Just For You, Tjuankie Bandung & Aromanis Jasuke, dan Tung Tau Sejak 1938.

Tidak hanya menikmati hidangan lezat, festival ini juga menawarkan berbagai aktivitas seru yang dapat mengasah kreativitas Anda. Anda dapat mengikuti lomba mewarnai, workshop crafting & decorating cake, menikmati keseruan Noraebang Party bersama teman-teman, serta menyaksikan pertunjukan musik dan drama pendek yang akan menambah semarak acara.

Sebagai bagian dari perayaan, Anda juga berkesempatan mendapatkan voucher jajanan gratis dengan cara yang mudah. Cukup bagikan keseruan mengenai PergiKuliner Spesial Kemerdekaan ke tiga grup WhatsApp, dan voucher akan tersedia untuk dinikmati di festival ini.

Jangan lewatkan kesempatan untuk merayakan kemerdekaan dengan cita rasa Nusantara di PergiKuliner Festival Spesial Kemerdekaan, mulai tanggal 14 hingga 25 Agustus 2024 di Main Atrium Mall Pluit Village. Temukan berbagai hidangan khas Indonesia yang lezat dan nikmati beragam hiburan menarik bersama PergiKuliner! (*)