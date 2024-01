PergiKuliner X Comunale: Festival Kuliner Seru dan Kebahagiaan Imlek di Tahun Naga

Iklan

Info Event - Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek yang penuh kegembiraan, PergiKuliner bekerjasama dengan Comunale untuk menghadirkan PergiKuliner X Comunale: Lunar Festival Year Of Dragon! Festival yang akan berlangsung mulai tanggal 30 Januari hingga 4 Februari 2024 di Galaxy Mall 3 - West Atrium, Surabaya.

Oswin Liandow, CEO PergiKuliner, menyatakan, "Perayaan Imlek pada Tahun Naga ini merupakan momen istimewa, dan kami ingin berbagi kebahagiaan tersebut dengan masyarakat Surabaya. Festival yang kami selenggarakan melalui kolaborasi dengan Comunale diharapkan membawa nuansa baru dan menyenangkan melalui pengalaman kuliner yang unik dan meriah."

Lebih dari 35 penyedia kuliner turut hadir untuk memberikan pengalaman imlek tak terlupakan kepada pengunjung. Diantaranya Amakute, AMM, Byeols Kitchen, Chasio Madu Hok Siong, Chez Choux, Cici Cendol X Lekker Eten, Gudeg Solo Balapan, Gyu-ri, Ichigo Daifuku, Iga Babi Ajung, Imoo Tteokbokki, Jambu Cik Lily, Kedai Kungfu, Kerupuk Babi Ajong, Kopi Centong X Teh Kampoeng, Kwetiauw Medan Alkap, Lekker Story by Lecoffa, Lockdoun Food, Lulin Lemon, Makanan Khas Bali Cik Ing, Mie Evan X SIJI, Monsa X Pawone Hong, Morindhang X Djajandimsum, Omamamio Gelato, Otella X SobatBowl, Pasto, Roti Delima, Roti Menoel X Asli Manis, Rumah Nenek, Spring Times, Suck My Duck, Surabi Notosuman, Teboo Daebak, Thailand Banana Pancake, The Chick, Thirty3 Brew, Tiger Mala, Toko Kopi Tuku, dan Woori Gimbab.

Festival ini tidak hanya menawarkan beragam kuliner lezat, tetapi juga menyuguhkan berbagai aktivitas seru yang pasti akan memikat perhatian pengunjung. Mulai dari pertunjukan seni, kompetisi anak-anak, hingga Eating Challenge yang akan semakin memeriahkan suasana festival.

Jangan lewatkan promo menarik yang ditawarkan festival ini. Setiap pengunjung berkesempatan mendapatkan Giveaway Angpao dengan voucher makan hingga Rp50.000.

Dengan kombinasi kuliner lezat, aktivitas seru, dan promo menarik, diharapkan PergiKuliner X Comunale: Lunar Festival Year Of Dragon menjadi daya tarik bagi masyarakat Surabaya dan pencinta kuliner untuk menikmati pengalaman kuliner tak terlupakan sembari merayakan perayaan Imlek yang meriah.

Manfaatkan kesempatan ini untuk merayakan Tahun Baru Imlek dengan kegembiraan bersama keluarga dan teman-teman di PergiKuliner X Comunale: Lunar Festival Year Of Dragon. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi akun Instagram Pergikuliner @pergikulinerevents & @pergikuliner_surabaya dan akun Instagram Comunale @comunale.id. (*)