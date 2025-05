PYFAGROUP Raih Penghargaan di ALB SE Asia Law Awards

Iklan

Info Event - PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) atau yang dikenal dengan brand PYFAGROUP, melalui divisi Legal dan Corporate Secretary meraih penghargaan dalam ajang bergengsi 21st Annual Asian Legal Business South East Asia (ALB SE Asia) Law Awards 2025, yang diselenggarakan oleh Asian Legal Business (ALB) by Thomson Reuters pada 22 Mei 2025 di Shangri-La, Singapura.

ALB SE Asia Law Awards adalah ajang tahunan yang mengapresiasi firma hukum dan tim hukum in-house terbaik di Asia Tenggara atas pencapaian luar biasa dalam keahlian hukum, inovasi, dan strategi bisnis. Kompetisi ini diikuti oleh perusahaan ternama dari berbagai sektor dan firma hukum di Asia Tenggara dengan penjurian ketat oleh panel independen berisi pakar hukum dan profesional industri.

Dalam ajang penghargaan tersebut, Tim Legal dan Corporate Secretary PYFA berhasil meraih penghargaan dalam kategori Healthcare and Pharmaceutical In-House Team of the Year. Pada kategori Healthcare and Pharmaceutical In-House Team of the Year, PYFA bersaing dengan sejumlah finalis bergengsi seperti Align Technology, Buymed, Metro Pacific Health Corporation, dan Zuellig Pharma.

Kemenangan PYFA diperoleh melalui penilaian terhadap rincian pekerjaan pada tahun 2024 sebagaimana yang diajukan dalam proses seleksi, yang mencakup pencapaian profesional (dalam hal kompleksitas transaksi yang melibatkan sejumlah yurisdiksi, industri, dan bidang praktik hukum ), serta kontribusi terhadap perusahaan terkait atau hukum.

“Proses seleksi untuk ALB SE Asia Law Awards dilakukan setiap tahun dengan tingkat independensi dan ketelitian yang tinggi. Pengajuan dinilai berdasarkan kontribusi strategis, kompleksitas pekerjaan lintas yurisdiksi, dan dampak yang dapat diukur terhadap hasil bisnis. Tahun ini, kualitas karya dari tim hukum internal sangat mengesankan, karena mereka tidak hanya menunjukkan keahlian teknis tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transformasi perusahaan di berbagai industri”, ungkap Amantha Chia, Senior Director, Legal Media Group, Thomson Reuters.

Tak hanya meraih kemenangan, tim Legal dan Corporate Secretary PYFA juga masuk sebagai finalis dalam beberapa kategori bergengsi lainnya dalam acara penghargaan yang sama, yaitu M&A In-House Team of the Year, Manufacturing and Trade In-House Team of the Year, Woman Lawyer of the Year (In-House) dan Young Lawyer of the Year (In-House)

Sebelumnya, tim Legal dan Corporate Secretary PYFA juga berhasil masuk dan tercatat sebagai finalis dalam ALB Indonesia Law Awards 2024, penghargaan yang diberikan ALB untuk tingkat Indonesia, yang antara lain, untuk kategori Indonesia In-House Team of the Year dan Manufacturing In-House Team of the Year.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata dedikasi dan keunggulan tim Legal PYFA dalam menghadirkan solusi hukum yang inovatif, strategis, dan berorientasi pada kepatuhan di sektor farmasi dan kesehatan serta pasar modal yang dinamis. Salah satunya adalah keterlibatan yang intensif dalam akuisisi Probiotec Pty Ltd pada tahun 2024 melalui proses Scheme of Arrangement , dengan kompleksitas yang relatif cukup tinggi karena melibatkan dua perusahaan publik di dua yurisdiksi hukum berbeda dengan keikutsertaan sejumlah regulator dan badan pengadilan, yang diakhiri dengan proses delisting dari Probiotec Pty Ltd.

“Kami merasa sangat terhormat menerima penghargaan ini dari Asian Legal Business. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh tim legal dan corporate secretary internal kami dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta mendukung strategi bisnis Pyridam Farma. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat peran hukum sebagai mitra strategis bisnis dan menjaga integritas di setiap langkah yang kami ambil”, ungkap Nadia Miranty Verdiana selaku Head of Legal PYFAGROUP.

Dengan pencapaian ini, PYFA semakin menegaskan posisinya sebagai perusahaan farmasi yang tidak hanya unggul dalam inovasi dan pengembangan produk, tetapi juga mengedepankan komitmen dan upaya untuk memberikan yang terbaik pada segenap pemangku kepentingan.