PergiKuliner Crazy Bites Festival Siap Mengguncang Sarinah

“Sesuai dengan temanya, festival ini menawarkan berbagai pilihan kreasi hidangan yang unik. Ada 30 tenant ternama yang akan memamerkan menu andalan mereka, mulai dari makanan paling viral di TikTok hingga jajanan pasar tradisional,” ungkap Oswin, CEO PergiKuliner. “Tidak hanya makanan, festival ini juga menawarkan berbagai aktivitas dan hiburan seru, sehingga menjadi teman yang pas untuk menikmati waktu bersama orang tersayang.”

Jangan lewatkan keseruannya! Para pengunjung dapat menikmati hiburan live music yang memanjakan telinga dan mendapatkan free exclusive merchandise dengan mudah hanya dengan membagikan keseruan event ini ke tiga grup WhatsApp dan menunjukkan kartu karyawan.

Cicipi kelezatan kuliner dari berbagai tenant terkemuka, seperti Bakmi Liung, Bakso Sapi O Singkawang, Cendol Pandan, Cici Mango, Dishwash Cake, Durian Jatohan Syarif, "FYP" Cheese Coin, Goodfolks, Gulu Jus by Gulu Zhuan, Haneul Sweet, King Takoyaki, Koko Kerang 168, Kwetiau Laopan, Laoyoo Cakwe, Little Amsterdam, Mentai Dimsum, Mochicha Jakarta, Nafishcook, Seblak Rafael, Shansi Squid, Steak Mpok Judes, Streetfood by Sindut, Ziah Tacosushi, dan masih banyak lagi.

PergiKuliner Crazy Bites Festival juga semakin istimewa berkat dukungan dari sponsor ternama seperti CIMB Niaga, Le Minerale, Nipis Madu, dan Teh Pucuk Harum. Dukungan mereka memastikan pengalaman yang lezat dan menyenangkan bagi semua pengunjung, dipenuhi dengan berbagai menu pilihan dan hiburan yang menawan.

Mau mengisi akhir pekan Anda bersama keluarga dan teman dengan cara yang menyenangkan? Temukan jawabannya hanya di PergiKuliner Crazy Bites Festival! Dengan perpaduan sempurna antara nikmatnya santapan, aktivitas seru, dan nuansa yang meriah, festival ini dijamin akan memberikan kesan yang tak terlupakan. Tunggu apa lagi? Yuk, kunjungi Sarinah dan mulailah petualangan kuliner yang super seru ini! (*)