Ada Cinta di PergiKuliner Festival: Merayakan Kelezatan dan Keceriaan di Bandung

Info Event –PergiKuliner kembali hadir dengan menggelar festival bertajuk "Ada Cinta di PergiKuliner Festival". Acara ini akan berlangsung mulai dari tanggal 27 Februari - 3 Maret 2024 pukul 10.00 – 22.00 WIB di Bandung Indah Plaza - Teras Area.

Menurut Oswin Liandow, CEO PergiKuliner, “Festival ini tidak hanya sekadar menghadirkan berbagai pilihan kuliner terbaik, tetapi juga memberikan pengalaman hiburan yang menarik untuk pengunjung. Kami ingin menciptakan suasana di mana pengunjung bisa menikmati ragam hidangan lezat sambil menikmati berbagai pertunjukan dan aktivitas seru.”

Berbagai tenant hadir dengan ragam kulinernya yang menggugah selera. Di antaranya ialah Agatha Koffie, Bakmi Kaka, Beja Cuankie X Best Tea, Cakue Sekolahan X Jajanan Diana, Cici Mentai X Tokio Street, Dapur MyEl X Teh Poci 88, Durian Rancamaya, dan M.A.D (Make Anything Delicious). Juga ada Pempek Palembang 96, PT Rasa Juara, Sawasdee Drink X Bakso Goreng Sini Suka, Segar n Telur Gulung, Siomay Lim 88 X Cendol Momonic, dan Sop Durian.

Tak hanya menawarkan pilihan kuliner yang beragam, festival ini juga akan menampilkan berbagai aktivitas hiburan, seperti penampilan live music oleh Afterschool, The Andalas, Overtone, dan Inhiji Band. Lalu ada pertunjukan kabaret oleh Terminal 12, perkusi oleh Percussion of Twenty Two, dan dance performance oleh XVerse.

Bagi para orang tua yang datang bersama anak-anaknya, “Ada Cinta di PergiKuliner Festival” juga mengadakan perlombaan seru seperti Kids Singing and Coloring Competition. Ada pula berbagai aktivitas menarik dari Nabati, serta berbagai permainan seru dan menantang yang dapat diikuti oleh setiap pengunjung.

Namun, yang membuat “Ada Cinta di PergiKuliner Festival” semakin menarik adalah adanya beragam promo menarik bagi pengunjung. Salah satunya adalah Giveaway Voucher Jajan senilai Rp500.000 untuk lima orang beruntung.

Cara mengikuti giveaway tersebut cukup mudah, pengunjung hanya perlu mengikuti kuis yang diposting di akun Instagram @pergikulinerevents, menuliskan jawaban di kolom komentar, dan membagikan postingan tersebut dengan tag ke 5 orang teman lainnya.

Selain itu, ada juga promo Happy Hour yang berlangsung setiap hari pukul 17.00 - 18.00 WIB. Sepuluh pengunjung tercepat akan mendapatkan hadiah voucher jajan. Untuk bisa mengikuti promo ini, pengunjung cukup membagikan video keseruan mereka di "Ada Cinta di PergiKuliner Festival" ke Instagram, lalu tag akun Instagram @pergikuliner_bdg dan @pergikulinerevents.

“Ada Cinta di PergiKuliner Festival” diharapkan bisa jadi destinasi bagi para pecinta kuliner dan masyarakat Bandung untuk merasakan ragam kelezatan kuliner dengan nuansa keceriaan yang tak terlupakan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs www.pergikuliner.com atau ikuti akun Instagram @pergikuliner_bdg & @pergikulinerevents. (*)