Summercourse IPB University Diikuti 85 Peserta dari 11 Negara dan 23 Universitas Internasional

Info Event - Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University baru saja menyelenggarakan The 7th SAMI (Sustainable Agri-food Management in Indonesia) Summer Course dengan tema “Agrifood System Transformation Under Climate Risk in Emerging Economy”. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 2-13 Juli 2023 diikuti sebanyak 85 peserta dari 11 negara dan 23 universitas nasional maupun international. Summer course ini diikuti 28 orang peserta secara offline yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Afganistan serta 57 peserta online yang berasal Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Liberia, Nigeria, Pakistan, Palestina, Vietnam, dan Myanmar.

Kegiatan The 7th SAMI Summer Course yang dikomandoi Rindang Matoati, S.E., M.Sc. mengusung skema penyelenggaran secara hybrid dengan melibatkan 14 pembicara yakni Dr. Salahudin Muhidin (Macquarie University – Australia), Thomas van Rossum (Agrodite.com – Belanda), Dr. Renates Kizys (University of Southampton – Inggris), Assoc Prof. Ammar Abdul Aziz ( The University of Queensland - Australia), Dr. Edi Setijawan (OJK – Indonesia), Dr. Eko Hari Purnomo (IPB University), Prof. Dr. Luis Mota (Universidade Europeia- Portugal), Dr. Ir. Ageng Setiawan Herianto, M.Sc. (FAO Representative – Indonesia), Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc. (IPB University – Indonesia), dan Elisabeth RT Siahaan yang diwakili oleh Ibu Meity Sudiarsih (PT Antam, Tbk. – Indonesia). Selain itu, peserta juga mengikuti serangkaian kunjungan lapang ke beberapa instansi, diantaranya Cifor, Edufarmers International, PT Danone Indonesia di Sukabumi, FAO Representative di Jakarta, PT BRI Tbk di Jakarta, ATP IPB, dan STP IPB serta Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Di hari terakhir The 7th SAMI Summer Course, peserta mengikuti babak final SAMI Essay Contest 2023 yang diikuti oleh 16 grup. Kegiatan ini berupa perlombaan essay dan poster yang dikoordinatori oleh Nurul Hidayati, S.E., M.Si. Juri yang terlibat yakni Prof. Dr. Ir. Ma’mun, M.S., M.Ec., Dr. Jul Thanasrivanitchai (Kasetsart Univerity – Thailand), Nisa Zahra, S.T.P., M.Si. (IPB University – Indonesia), Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc. (IPB University – Indonesia), Rindah F. Suryawati, S.E., M.Acc., Ak. (Airlangga University – Indonesia), dan Prof. Madya Dr. Zuraina Dato' Mansor (UPM University – Malaysia).

Kegiatan ini menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuannya dalam menulis esai dan poster dengan mengangkat tema yang serupa dengan kegiatan The 7th SAMI Summer Course 2023. Adapun fokus permasalahan yang dapat dieksplorasi oleh peserta yakni: Sustainable agri-food supply chain management Quality management in food chains, Green marketing & consumer behavior, Digital & technology innovation/added value in management issues, Traceability of agri-food product, Value chain development, Financing issues in the agri-food sector, Opportunities & innovation in the agro-food sector, Knowledge management & dynamic capabilities in the agri-food systems, Human resource & management challenges in the agri-food sector, dan Inclusion of smallholder farmers & collaboration system. Output dari kegiatan ini dapat meningkatkan prestasi mahasiswa di skala internasional.

Mahasiswa IPB University berhasil mengantongi 11 penghargaan dari 14 kategori yang dilombakan, meliputi 4 kategori best group essay, 4 kategori best group poster, 2 kategori best delegation, dan 1 kategori best oral presenter.

Pada Closing ceremony & graduation day yang diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Juli 2023, para peserta larut dalam suka cita menyatakan kegembiraan atas pengalaman luar biasa mereka di acara ini.

Acara ini didukung oleh Direktorat Pendidikan Internasional dan Direktorat Kemahasiswaan IPB University dan TEMPO Media sebagai media partner. (*)