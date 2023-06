Komika Ge Pamungkas Bicara Masalah Hobby di Creature UPJ 2023

Iklan

Info Event - Tahun kedua penyelenggaraan Creature UPJ yang mengusung tema “Unleash Your Creativity and Find Joy In Your Hobby” dengan tagline “We Create, We Celebrate” berhasil menggaet 1.500 audiens untuk seluruh rangkaian acara. Creating Creative Age To The Future atau Creature adalah acara tahunan mahasiswa kelas Manajemen Acara minor Public Relations (B) angkatan 2020 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya.

Creature UPJ 2023 menghadirkan komika sekaligus aktor Ge Pamungkas, Putri Indonesia Favorit Kepulauan Riau 2023 Salwa Rafila, Teater Pagupon dari Universitas Indonesia, dan ditutup dengan celebration session bersama DJ Mekar Disko dan Ivan Fanny.

Seminar “Build Up Your Creativity From Hobby” yang diselenggarakan pada Jumat 26 Mei 2023, berhasil medatangkan 250 audiens. Dipandu oleh Moderator Irfansyah Putra dengan narasumber Ge Pamungkas dan Salwa Rafila, seminar ini membahas pentingnya memiliki hobi dan cara untuk mengembangkannya. Menjelaskan bagaimana hobi dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan bahkan menjadi pekerjaan, serta motivasi dan tips khusus yang mereka terapkan untuk terus kreatif dalam mengembangkan hobi. “Kalo gak bisa terbang lo lari, lo gak bisa lari lo jalan, lo gak bisa jalan lo ngerangkak, lo gak bisa ngerangkak lo merayap. Gak masalah caranya apa, selama lo gak berhenti,” ucap Ge Pamungkas. “Pesan untuk anak muda yang pasti find your passion, apa sih passion kamu. Kaya yang udah pernah aku baca di buku The Art Of Ikigai kalo sebenernya happiness itu harus dicari dan setiap orang punya happines beda-beda,” kata Salwa Rafila dalam seminar.

Ge Pamungkas dan Salwa Rafila turut membagikan kesan baik terkait acara Creature UPJ. “Kesan selama acara menarik, tema yang diangkat juga bagus terkait dengan hobi dan kreatifitas. Pertanyaan moderator juga tepat sasaran. Seru sih apalagi ini event kampus pertama gue setelah pandemi,” ungkap Ge Pamungkas. “Acaranya seru, audience-nya semangat dan ambience-nya oke banget,” ungkap Salwa Rafila usai acara.

Teater Pagupon dari Universitas Indonesia hadir di acara Creature 2023 dengan pementasan “Express Your Role” yang berjudul “Lunta”. Pertunjukan ini menceritakan perjuangan wanita di zaman dulu dalam memperjuangkan hobi dan memperoleh kesetaraan gender yang dikemas dengan suasana dan nuansa yang mencekam. Didukung dengan ruangan yang gelap serta permainan lighting yang apik, Teater Pagupon membuat penonton terbawa pada atmosfer dan hanyut dalam isi cerita. Pertunjukan teater ini berhasil menjangkau 350 audiens. “Seru banget, baru pertama kali nonton teater dan ini keren banget sih,” ujar Hani salah satu audiens.

Creature 2023 ditutup dengan Syncmony pada Sabtu 27 Mei 2023 di Creative Box, Bintaro. Berkonsep karaoke night dengan guest star DJ Mekar Disko dan Ivan Fanny, acara ini berhasil membuat audiens antusias dan menikmati pertunjukan musik yang dimainkan. Syncmony dihadiri 210 audiens. Meski sempat hujan Syncmony tetap berlangsung dan selesai dengan baik hingga akhir acara.

Creature UPJ diselenggarakan dengan berbagai rangkaian acara di antaranya yaitu Pre-Event Instagram Take Over yang berhasil mendapatkan 310 audiens, Instagram Live “X-Plore: Take A Break And Explore Yourself” bersama Aisha Namira yang mendapatkan 360 audiens dan Movie Show “ yang berhasil mendapatkan 120 audiens. Dilanjutkan dengan Main event Seminar yang berhasil mendapatkan 250 peserta dan Teater Show 350 penonton, serta celebration session yang menghadirkan 210 audiens. Creature UPJ 2023 juga berhasil bekerja sama total 20 media partner baik lokal, nasional, media kampus dan media sosial. (*)